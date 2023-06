Bambini in aereo da soli? In Italia serve avere almeno 14 anni di età

In Italia l’età minima per viaggiare in aereo senza essere accompagnati da una persona adulta è di 14 anni, ma le regole variano a seconda della compagnia di riferimento. Per esempio, Ryanair ed EasyJet accettano minori di età superiore a 16 anni, mentre per Volotea e Vueling è in generale sufficiente aver compiuto 12 anni, anche se per i voli in partenza dall’Italia servono comunque 2 anni in più (per raggiungere quota 14).

Servizi ad hoc per giovani viaggiatori

Viaggiare è un desiderio condiviso da tante persone e soprattutto per i più piccoli può diventare un’avventura incredibile capace di lasciare ricordi indimenticabili. Per le compagnie aeree, però, la priorità rimane la sicurezza e per questo motivo non si può salire a bordo di aerei da bambini senza essere accompagnati da degli adulti.



Al di sotto dei 14 anni, infatti, per potere viaggiare è necessario avere una persona di riferimento accanto: in alcuni casi sono proprio le compagnie di linea a offrire servizi di accompagnamento per garantire sicurezza e serenità alle famiglie dei giovani viaggiatori.

In questi casi, dal momento dell’imbarco i bambini e le bambine rimangono sotto la stretta vigilanza del personale delle compagnie aree, tanto da restare loro accanto fino al momento dell’atterraggio o, meglio, fino a quando vengono lasciati alla persona incaricata di recuperarli all’aeroporto. In altre situazioni ci sono dei vari e propri staff dedicati all'intrattenimento e al divertimento dei più piccoli, per dare la percezione di trascorrere più rapidamente i tempi di attesa.

È bene precisare che, a prescindere dall’età, per potere viaggiare è necessario possedere la carta d’identità (o il passaporto in caso di viaggi al di fuori dell’Unione Europea) non scaduta e documenti in regola. Un dettaglio quasi superfluo per nel caso degli adulti, ma nient'affatto trascurabile quando si tratta dei più giovani.