Pesare i passeggeri prima del volo: quale nota compagnia aerea lo fa e perché

Novità in fatto di voli aerei, una nota compagnia ha introdotto tra i tanti controlli anche il peso delle persone prima di salire sul velivolo. La Air New Zealand, compagnia aerea della Nuova Zelanda ha introdotto la prassi di pesare i passeggeri che viaggiano sui suoi aerei. L’iniziativa per il momento durerà fino al 2 luglio e coinvolgerà oltre 10mila passeggeri.

Compagnia aerea pesa i passeggeri prima del volo

Si tratta di una indagine, decritta dalla compagnia come "essenziale", con l’obiettivo di conoscere il peso totale dei passeggeri (oltre che dei bagagli) sui sulle tratte internazionali.

La Air New Zealand, ha fatto sapere inoltre che l'autorità che si occupa dell'aviazione civile locale richiede che questo tipo di indagini vengano eseguite periodicamente ogni 5 anni per rivalutare il carico e la distribuzione del peso per i voli.

"Pesiamo tutto ciò che va sull'aereo, dal carico ai pasti a bordo, ai bagagli nella stiva. Per i clienti, l'equipaggio e i bagagli a mano, utilizziamo pesi medi, che otteniamo da questo sondaggio”, spiega Alastair James, specialista del miglioramento del controllo del carico per Air New Zealand.

Perché Air New Zealand persa le persone prima del volo?

Lo studio serve a valutare il peso dell'aereo impiegando, per la parte “umana”, una valutazione media effettuata periodicamente. Le misurazioni sono condotte su base completamente volontaria e in modo anonimo: neanche gli addetti di Air New Zealand possono associare il peso alla carta d’imbarco del viaggiatore.

Al momento del check-in viene chiesto ai viaggiatori di salire su una bilancia digitale. Il loro bagaglio viene invece posizionato su una scala diversa.

I dati vengono inviati al sondaggio in modo anonimo in modo che neanche gli operatori del check-in avranno modo di visionarli. "Le bilance non visualizzano il peso poiché questo viene inserito direttamente in un computer e registrato in modo anonimo insieme a migliaia di altri passeggeri” fa sapere la compagnia, che conta circa 10mila dipendenti e una flotta di oltre 100 velivoli, "questo non ritarderà i voli e si svolge prima del gate per salire a bordo dell'aereo”.