Vieste, tromba d’aria in spiaggia: turisti in fuga

Una violenta tromba d'aria ha colpito Vieste, in Puglia. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 27 luglio 2022, intorno alle ore la perla del Gargano ha dovuto fare i conti con un tornado con annessa "bomba d'acqua" che ha scatenato il panico tra i turisti.

Tromba d'aria a Vieste: cielo nero e raffiche di vento spaventano i turisti

Un ciclone si è abbattuto sulla splendida Vieste, cittadina della provincia di Foggia riconosciuta per la qualità delle sue acque di balneazione insignite più volte con la bandiera blu dalla Foundation for Environmental Education. Non solo, la perla del Gargano fa parte anche del Parco nazionale del Gargano. Tutto ciò la rende una delle località più richieste per le vacanze estive. Intorno alle 18 del pomeriggio di mercoledì 27 luglio 2022 la quiete è stata interrotta dall'arrivo di una tromba d'aria che ha spaventato i tantissimi turisti riversi sul litorale pugliese.

Tutto è iniziato con il cielo che, nel giro di pochi minuti è diventato nero. Poi sono arrivate le nuvole accompagnate da un vento fortissimo che ha scatenato una tempesta di sabbia.

Attimi di panico per i tantissimi turisti, anche se i dipendenti degli stabilimenti balneari sono stati repentini nel lanciare l'allarme invitando la gente a uscire dall'acqua per mettersi al sicuro. Chiusi ombrelloni e lettini per evitare danni, le nubi hanno spaventato i turisti: c'è chi ha lasciato la spiaggia gridando. Dieci minuti dopo è arrivata anche la pioggia: un fortissimo acquazzone che si è presentato sotto forma di bomba d'acqua.

Meteo, pioggia e rovesci in Puglia: a Foggia strade allagate

Non solo il Piemonte, Marche e Lombardia hanno dovuto fare i conti con la pioggia nelle ultime ore. Anche la Puglia, dopo mesi di grande caldo e afa, è stata colpita da una serie di fenomeni temporaleschi più o meno intensi. Se a Vieste c'è stata una violenta tromba d'aria, rovesci di carattere intenso si sono abbattuti a Foggia e provincia con strade allagate. Per fortuna non si segnalano danni né feriti.