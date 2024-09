Viaggiare in aereo: quali e quanti liquidi si possono portare in volo?

Cambiano ancora le regole per quanto concerne il trasporto di liquidi nel bagaglio a mano in tutti gli aeroporti. Dopo il via libera al superamento dei 100ml, grazie all'arrivo della tomografia computerizzata, è stato annunciato un dietro front. Perché?

Viaggi in aereo, novità per il trasporto di liquidi nel bagaglio a mano

Durante un viaggio in aereo il trasporto di liquidi come creme, gel oppure bibite è sempre consentito, ma negli ultimi tempi era permesso superare la soglia limite dei 100ml. Una novità che era stata accolta con grande gioia da milioni di viaggiatori, ma dal 1 settembre è stato annunciato un ritorno al passato visto che l’Airports Council Europe (Aci) ha comunicato che per viaggiare in aereo tornano i limiti di 100ml di liquidi da trasportare nel bagaglio a mano. Un dietro front che coinvolte anche tutti gli aeroporti dove erano stata introdotte nuove tecnologie in grado di scannerizzare in tempo reale i liquidi consentendo al viaggiatore di superare i 100 ma, ma è durato solo pochi mesi. Come mai?

A far chiarezza ci ha pensato l’Aci Europe: "La nuova restrizione significa che quegli aeroporti che hanno già investito in scanner C3 per migliorare l’esperienza dei passeggeri e la loro efficienza operativa sono fortemente penalizzati, poiché pochi dei benefici associati all’uso di questa tecnologia all’avanguardia si materializzeranno".

Liquidi nel bagaglio a mano: torna il limite dei 100 ml negli aeroporti

Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe, ha chiarito che questo dietrofront sul traporto di sostanze liquide al limite dei 100 ml nel bagaglio a mano è stato fatto per motivi logistici e di sicurezza. "La sicurezza non è negoziabile, è in cima alle priorità per gli aeroporti europei. Pertanto, tutti gli aeroporti rispetteranno pienamente la nuova restrizione", ha precisato il direttore. Adalbert Jahnz, portavoce della Commissione europea, ha precisato comunque che si tratta di una misura temporanea legata alla presenza di "problemi tecnici nel funzionamento di queste macchine".

Ma quali e quanti liquidi si possono trasportare nel bagaglio a mano? Ogni viaggiatore ha diritto al trasporto di contenitori di 100 ml posizionati all'interno di sacchetti di plastica trasparenti. Il massimo consentito è 10 contenitori da 100 ml per un totale di 1 litro. In caso di liquidi inseriti nel bagaglio da stiva non ci sono limiti, anche se generalmente il tetto massimo è di 10 litri.