Viaggiare gratis in Europa a 18 anni: come fare domanda per il pass DiscoverEU

A quarant’anni dall’avvio dell’accordo di Schengen, che ha reso possibile la libera circolazione di persone e merci tra molti Paesi europei, l’Unione Europea celebra questo traguardo con un progetto dedicato ai giovani.

Si chiama DiscoverEU ed è pensato per chi ha appena compiuto 18 anni. I ragazzi nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008 avranno l’opportunità di viaggiare senza costi. L’iniziativa permette di esplorare non solo gli Stati membri dell’UE, ma anche altri Paesi partecipanti. Tra questi rientrano Islanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia, Turchia e Liechtenstein.

Viaggiare gratis in Europa a 18 anni, come funziona l'iscrizione a DiscoverEU

La domanda per partecipare si presenta esclusivamente online tramite il Portale Europeo dei Giovani ed è un procedimento rapido, anche se richiede precisione nei passaggi. Le iscrizioni seguono un calendario ben stabilito: sono iniziate l’8 aprile 2026 e termineranno il 22 aprile alle ore 12:00, secondo l’orario di Bruxelles. Si tratta di una scadenza tassativa, senza possibilità di proroga, per cui è fondamentale non ridursi all’ultimo momento.

Dopo aver completato la registrazione e inserito i propri dati personali, si passa alla fase più importante della selezione. I candidati devono affrontare un quiz che non va preso alla leggera. Il test è composto da cinque domande a scelta multipla incentrate sull’Unione Europea e sui suoi programmi.

Tuttavia, l’aspetto decisivo è rappresentato dall’ultima domanda, quella di spareggio. Questa richiede di fornire una stima numerica, mettendo alla prova intuizione e capacità di valutazione. Chi si avvicina maggiormente al valore corretto ha maggiori probabilità di ottenere il pass.

Grazie al pass Interrail Pass si può viaggiare fino a un massimo di 30 giorni. Il periodo disponibile è piuttosto ampio e va da luglio 2026 fino a settembre 2027.

Cos'è DiscoverEU?

DiscoverEU è un’iniziativa inserita nel programma Erasmus+, pensata per i giovani europei che hanno compiuto 18 anni e desiderano conoscere meglio il continente. Questo progetto offre la possibilità di viaggiare e scoprire le diverse culture europee, approfondendo la storia e il patrimonio dei vari Paesi. Inoltre, permette di incontrare coetanei provenienti da tutta Europa, favorendo lo scambio e la condivisione di esperienze.

Chi viene selezionato e ottiene un posto riceve un pass di viaggio dedicato. Il mezzo principale previsto è il treno, scelto per il suo ridotto impatto ambientale. Tuttavia, in situazioni particolari, come per chi vive su isole o in aree difficilmente raggiungibili, sono previste alternative di trasporto.

I partecipanti ricevono anche una carta sconti DiscoverEU. Questa consente di ottenere riduzioni su numerosi servizi. Tra questi rientrano alloggi, attività culturali, sport, trasporti locali e altre esperienze utili durante il viaggio.