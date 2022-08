Viaggi in auto, ecco perché l'alimentazione può fare la differenza

Quando ci si mette in macchina per affrontare un lungo viaggio è importante prestare particolare attenzione all’alimentazione, evitando per esempio pasti troppo abbondanti o cibi pesanti. Inoltre, durante le pause è consigliato idratarsi correttamente ed effettuare degli spuntini leggeri a base di frutta o di altri alimenti che non inducano un affaticamento digestivo. E attenzione anche al caffè: ottimo alleato per evitare la sonnolenza, ma anche rischioso per l’incremento della tensione e del nervosismo alla guida.

Alcuni consigli per scegliere i cibi più adatti

Le vacanze on the road sono sempre più frequenti: spostarsi con la propria automobile permette di beneficiare di una lunga serie di comfort, dalla possibilità di modificare in tempo reale i propri itinerari di viaggio fino al trasporto più agevole dei bagagli, senza scordare le soste improvvisate per ammirare il paesaggio o visitare siti di particolare interesse.

Per godersi appieno il viaggio e non incappare in problemi o imprevisti digestivi è bene, però, prestare attenzione a quello che si mangia e beve. Anzitutto, meglio non intraprendere mai un lungo viaggio con lo stomaco vuoto, perché la fame abbassa il livello di concentrazione ed essere distratti mentre ci si trova al volante è una pessima premessa. Dall'altro lato, però, durante le ore trascorse fermi seduti in automobile non si consumano tante energie e per questo un pasto eccessivamente calorico può risultare controproducente.

Dunque è importante trovare il giusto equilibrio, preferendo i cibi leggeri e facilmente digeribili. Per esempio, se si parte la mattina presto meglio non mangiare un classico cornetto con il cappuccino, perché si rischia di essere appesantiti o di avere fame poco dopo la partenza. Meglio optare per qualcosa di più completo per sentirsi sazi più a lungo, con il giusto apporto di proteine.

La stessa cosa vale per i viaggi pomeridiani: un pranzo corretto pre-partenza può essere un’insalata con un po’ di pollo alla piastra. Anche pane e pasta possono andare bene, a patto di non esagerare con le quantità.

Infine, è importante mantenere una corretta idratazione bevendo spesso dell’acqua, possibilmente senza assumere bevande zuccherate come bibite gassate o succhi di frutta. Gli alcolici, oltre a essere ovviamente vietati per chi guida (se non in quantità bassissime), sono in generale sconsigliati anche per i passeggeri, perché disidratano e hanno un effetto diuretico, rendendo assai meno piacevole viaggiare in auto.