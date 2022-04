Bere caffè “rafforza il cuore e fa vivere più a lungo”

Quello che in molti abbiamo sempre pensato sul caffè potrebbe essere sbagliato: la bevanda preferita dagli italiani appena svegli sembra infatti essere capace di proteggere il cuore e di far vivere più a lungo. A dirlo sono tre differenti studi, le cui sintesi sono state appena pubblicate e rilanciate dalla Cnn. Secondo queste ricerche bere due o tre tazzine di caffè al giorno sarebbe associato a un rischio di soffrire di disturbi cardiaci dal 10 al 15% inferiore rispetto a chi non ne beve.

L’idea che il caffè faccia male

“Abbiamo scoperto che il caffè o non produce alcun effetto, oppure è associato a benefici per la salute del cuore”, ha detto il dottor Peter M. Kistler, autore principale degli studi. “L’idea che il caffè possa essere nocivo nasce probabilmente dal fatto che è capace di aumentare il ritmo del battito cardiaco, facendo temere che questo possa causare o peggiorare problemi al cuore”, ha aggiunto. Un’idea che però sembra confutata da questi studi.

Gli effetti del caffè sul cuore

Negli studi Kistler e gli altri ricercatori hanno usato i dati cardiaci di oltre 500mila persone nel Regno Unito, raccolti per almeno dieci anni. Dal primo studio, che si è focalizzato su oltre 380mila adulti senza alcun problema cardiaco, sarebbe emerso che chi beve due o tre tazzine di caffè al giorno ha un rischio più basso di sviluppare problemi al cuore. E anche gli altri studi sono arrivati a conclusioni analoghe.