Cosa mangiare quando fa caldo? I consigli alimentari per soffrire meno

Con il caldo non è fondamentale soltanto evitare di uscire nelle ore di punta, ma anche l'alimentazione gioca un ruolo molto importante. Ecco quali cibi preferire per patire di meno le alte temperature.

Fa caldo? L'alimentazione può aiutare

Il caldo si fa sentire e la situazione non accenna a migliorare, anzi! Prosegue così la spasmodica ricerca di rimedi in grado di dare refrigerio al nostro corpo, ogni giorno più accaldato. Una condizione, questa, che provoca anche stanchezza, spossatezza ed eccessiva sudorazione, così in molti rinunciano a svolgere qualsiasi attività, preferendo invece l'accoppiata vincente divano-condizionatore. Eppure non siamo costretti a patire in modo così esagerato il caldo, anzi basterebbe rinfrescare il nostro corpo dall'interno e non solamente dall'esterno. Come? Con una corretta alimentazione anti-caldo.

Esistono infatti alcuni cibi leggeri e ricchi di acqua, con diverse proprietà che fanno bene al nostro corpo aiutandolo a sopportare meglio le alte temperature. Vediamo dunque insieme che tipo di alimentazione converrebbe seguire durante questa torrida estate. Ovviamente il primo consiglio non è legato a un cibo, ma a una bevanda, anzi la bevanda per eccellenza: l'acqua. Berne tanta è fondamentale, ma anche concedersi spremute o centrifugati o integrare con sali minerali sono soluzioni molto valide.

Il nostro corpo ha bisogno di essere nutrito ma non appesantito, dunque digiunare non è una buona idea, poiché il nostro fisico ne risentirebbe a causa della carenza di elementi ed energie fondamentali. Gli esperti consigliano 5 pasti freschi e leggeri al giorno in modo da essere in forze ma senza pesantezza. Dunque bisogna mangiare poco e spesso, limitando il consumo di insaccati, cibi stagionati, bevande zuccherate e alcolici.

Cosa mangiare quando fa caldo

Quali sono gli alimenti perfetti per contrastare il caldo? Ovviamente frutta e verdura sono dei validissimi alleati nella lotta alla spossatezza da caldo, ma ce ne sono alcuni più indicati di altri per via del loro basso apporto calorico e la loro ricchezza di vitamine. Il primo alimento che consigliamo è la zucchina: un'enorme fonte di minerali come potassio, ferro e fosforo oltre che di vitamina A e B. Inoltre le zucchine hanno pochissime calorie e sono composte per il 95% di acqua. Simile è il cetriolo, che di acqua ne ha addirittura il 96%. È poi un ottimo disintossicante, un diuretico e ovviamente è molto rinfrescante. Con un'insalata di cetrioli farete il pieno di vitamina C, sali minerali e aminoacidi.

Per quanto riguarda la frutta gli alimenti più indicati sono melone e anguria. Sono entrambi ricchi d'acqua e sono anche tra i più saporiti disponibili d'estate. Il melone è ricco di vitamina A e C e di potassio, con una forte azione benefica sulla circolazione e sulla pressione arteriosa. L'anguria invece ha la nomea di essere "tutta acqua", ma in realtà è molto più ricca di così. Al suo interno troviamo tante sostanze antiossidanti e offre un ottimo rimedio alla spossatezza grazie al potassio e al magnesio. Anche la pesca è un frutto molto saporito ed estremamente efficace ad attenuare la sensazione di caldo; ha potenti proprietà disintossicanti e rinfrescanti, ha caratteristiche leggermente lassative e diuretiche e inoltre contiene betacarotene, che protegge pelle e occhi.

Ma non ci sono solo frutta e verdura tra i cibi preferibili d'estate, c'è anche la carne. Ovviamente, però, va scelta la più leggera e noi consigliamo quella di pollo. Questa carne bianca non contiene solo proteine, ma anche potassio, fosforo, selenio, sodio e magnesio, vitamine B1 e B2 e, infine, contiene pochissimi grassi. Consumarlo fresco, magari in un'insalata di pollo, è un toccasana.