Viaggi: le 25 compagnie aeree più sicure, la classifica Airline Ratings

Qual è la compagnia aerea più sicura per volare nel 2024? Airline Ratings ha comunicato la classifica delle 25 compagnie aeree più sicure del 2024. Scopriamo quali sono e la classifica completa.

Airline Ratings, le compagnie aeree sicure del 2024

La piattaforma online Airline Ratings specializzata nei giudizi sulle compagnie aeree ha stilato la classifica completa delle 25 compagnie aeree più sicure del 2024 con cui volare. Proprio così: volare si può in modo ultra-sicuro secondo Airline Ratings che per la speciale classifica ha tenuto conto di diversi criteri tra cui: gli incidenti per motivi di sicurezza, compresi i rarissimi mortali. Non solo, tra i criteri indispensabili per stilare il rating di ogni singola compagna anche l'audit da parte degli organismi di governo dell’aviazione, l'età dei piloti e della flotta e la loro competenza. 385 le compagnie aeree sottoposte a 11 criteri che hanno permesso di stilare una classifica completa con i nomi delle 25 compagnie più sicure con cui volare.

A trionfare è la Air New Zealand, la compagnia di bandiera neozelandese che ha vinto nel 2022. La compagnia neozelandese è riuscita a piazzarsi al primo posto grazie alla competenza dei piloti riconosciuti come i migliori per le loro abilità di gestire gli imprevisti in volo durante gli eventi meteorologici. Al secondo posto, invece, troviamo Qantas, compagnia aerea australiana vincitrice del 2023. Terza classificata la Virgin Australia Airlines, ex Virgin Blue Airlines, compagnia aerea australiana. Nella top 10 troviamo anche Etihad Airways, la compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti seguita da Qatar Airways che può contare su una flotta di aerei moderni e super controllati.

La classifica completa di Airline Rating con le 25 compagnie aeree più sicure del 2024

Ecco di seguito la classifica completa per l'anno 2024 delle 25 compagnie aeree più sicure secondo Airline Ratings: