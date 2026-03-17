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Valanga in montagna travolge due sciatori fuoripista: 19enne in gravi condizioni

Una valanga travolge due sciatori fuoripista: un 19enne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento.
Eventi estremi17 Marzo 2026 - ore 11:00 - Redatto da Meteo.it
Eventi estremi17 Marzo 2026 - ore 11:00 - Redatto da Meteo.it

Una valanga ha travolto due sciatori: uno è in gravi condizioni. L'episodio è accaduto nella giornata di ieri, lunedì 16 marzo 2026 nella zona della Conca di Presana, località situata ad una quota di 2.700 metri, sul lato trentino nel territorio di Vermiglio, situato nel comprensorio sciistico del Tonale.  

Valanga travolge due sciatori fuoripista: un 19enne è grave

La slavina che si è staccata ieri mattina ha travolto due persone che si erano allontanate dalla pista battuta. I due sciatori infatti, avevano deciso di percorrere un piccolo tratto fuoripista ed è proprio lì che sono stati travolti dalla valanga.

Uno dei due sciatori travolti dalla valanga è un ragazzo di 19 anni polacco. Il diciannovenne è rimasto sepolto sotto la neve ed è ora ricoverato in gravi condizioni, mentre l'altra persona che era con lui, suo fratello, non ha riportato danni.  

L'intervento del Soccorso Alpino  

Il ragazzo di 19 anni, rimasto ferito in maniera grave, dopo l'incidente, è stato trasportato urgentemente in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento dove è stato ricoverato.

A soccorrere i due sciatori sono interventi sul posto due operatori del Soccorso Alpino impegnati nel servizio piste. I soccorritori sono stati allertati sia da alcuni sciatori che erano presenti sul posto, ma anche da alcuni militari delle truppe alpine dell'esercito.

Il primo a tentare di soccorrere il 19enne è stato proprio il fratello, che di sua iniziativa aveva già cominciato a scavare la neve con le mani per liberarlo dalla valanga che gli era finita addosso. Gli uomini del Soccorso Alpino hanno poi eseguito le consuete operazioni di bonifica di tutta l'area interessata dalla valanga in modo da escludere il coinvolgimento di altre possibili persone che in quel momento potevano essere sul posto.

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Ultimo aggiornamento Martedì 17 Marzo ore 12:14

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