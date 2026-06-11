Maltempo in Lombardia, grandine e vento forte: sottopassi allagati tra Milano, Varese e Monza

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la Lombardia ieri, mercoledì 10 giugno 2026, con temporali intensi, grandinate, forti raffiche di vento e diversi disagi alla viabilità. Le criticità erano state annunciate nelle ore precedenti, con l’allerta gialla diramata su gran parte della regione per rischio temporali.

Il peggioramento ha interessato diverse province lombarde già dalla notte, per poi intensificarsi nel corso della giornata. In mattinata i fenomeni più rilevanti hanno riguardato il Comasco e alcune aree del Bresciano, mentre nel pomeriggio il maltempo si è concentrato soprattutto tra la provincia di Varese, l’hinterland di Milano e la Brianza.

Il passaggio di un'intensa supercella temporalesca tra le province di Milano e Varese nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno ha causato la caduta di diversi alberi e lo scoperchiamento di alcuni tetti. Registrate grandinate di piccole dimensioni in alcune zone. pic.twitter.com/k2XD38z7Mp — Local Team (@localteamit) June 10, 2026

Meteo, Maltempo in Lombardia: temporali, grandine e vento

La Lombardia è stata attraversata da una fase temporalesca rapida ma intensa. In diverse zone si sono registrati rovesci violenti, raffiche di vento e grandinate improvvise, con chicchi di ghiaccio anche di dimensioni importanti.

Il quadro più critico si è sviluppato nel pomeriggio, quando i temporali hanno interessato il Basso Varesotto, il Legnanese, l’area nord di Milano e la provincia di Monza e Brianza. In molte località il passaggio perturbato è durato pochi minuti, ma è stato sufficiente a provocare allagamenti, caduta di alberi, cartelli pericolanti e problemi alla circolazione.

Grandine nel Basso Varesotto: colpite Busto Arsizio, Valle Olona e Castellanza

Nel Basso Varesotto il maltempo si è abbattuto con particolare intensità tra le 15.30 e le 16. Il temporale ha colpito prima Busto Arsizio e la Valle Olona, per poi spostarsi verso Castellanza e il Legnanese.

La pioggia, alimentata da forti raffiche di vento, si è rapidamente trasformata in grandine. In pochi minuti strade e cortili si sono imbiancati, mentre in alcuni punti l’acqua ha iniziato ad accumularsi creando disagi alla viabilità locale.

Dopo il passaggio più intenso, tuoni e grandine hanno lasciato spazio a una pioggia più debole e a lampi in lontananza. Intorno alle 16.30, in alcune zone, è tornato anche qualche schiarita. Nonostante la violenza del temporale, nel Varesotto non risultano segnalati feriti o danni particolarmente gravi.

Sottopassi allagati e alberi caduti

Come spesso accade durante fenomeni temporaleschi così intensi, alcune criticità si sono concentrate nei sottopassi e nei tratti stradali più esposti agli accumuli d’acqua. In diversi comuni si sono verificati allagamenti localizzati, con rallentamenti e deviazioni alla circolazione.

Il vento ha inoltre causato la caduta di alcuni alberi sulla sede stradale, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e delle squadre tecniche per la messa in sicurezza delle aree interessate.

Maltempo nel Milanese: criticità tra Legnano, Garbagnate, Cesate e Cormano

Più pesante la situazione nel Milanese, in particolare nell’area del Legnanese e nei comuni a nord del capoluogo. I vigili del fuoco hanno ricevuto numerose chiamate per piante cadute, alberi pericolanti, cartelli stradali divelti e danni causati dalle raffiche di vento.

Le zone più colpite sono state Legnano, Garbagnate Milanese, Cesate e Vanzago. A Cormano, nella frazione Brusuglio, il vento forte ha scoperchiato il tetto in lamiera di un edificio, che è poi finito sulle auto in sosta.

Disagi anche nei pressi dell’ospedale di Garbagnate Milanese, dove alcuni alberi caduti hanno creato difficoltà agli spostamenti delle ambulanze. A Novate Milanese, invece, una motociclista è stata soccorsa dopo essere rimasta coinvolta dalla caduta di rami provocata dal vento.

Nubifragio a Monza: albero caduto e traffico bloccato

Il maltempo ha colpito duramente anche Monza e la Brianza. Nel pomeriggio un violento temporale si è abbattuto sulla città, provocando allagamenti e problemi alla circolazione.

Tra le situazioni più critiche si segnala l’allagamento di alcuni sottopassi, tra cui quello di via Toniolo, risultato impraticabile. Al quartiere Cederna, un albero di grosse dimensioni è caduto all’altezza dell’incrocio tra viale Ugo Foscolo e via Ferrari, abbattendo un semaforo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza e gli agenti della polizia locale. La circolazione stradale è rimasta bloccata per ore, con inevitabili ripercussioni sul traffico cittadino.

Allerta gialla e temporali intensi: cosa è successo

L’allerta gialla per rischio temporali era stata diramata in vista del peggioramento previsto sulla Lombardia. I fenomeni si sono sviluppati in modo rapido, con temporali localmente molto forti e accompagnati da vento e grandine.

Si tratta di situazioni sempre più frequenti durante la stagione calda, quando l’energia accumulata nei bassi strati dell’atmosfera può favorire fenomeni brevi ma molto violenti. Anche temporali di durata limitata possono provocare danni e disagi, soprattutto quando sono accompagnati da raffiche intense e grandine.

Meteo Lombardia: miglioramento nelle prossime ore

Dopo il passaggio temporalesco di mercoledì 10 giugno, la situazione meteo in Lombardia è attesa in graduale miglioramento. Le condizioni dovrebbero tornare più stabili in molte aree della regione, anche se resta alta l’attenzione in caso di nuovi rovesci improvvisi.

Il bilancio della giornata conferma una volta di più la fragilità del territorio di fronte a fenomeni meteo intensi e concentrati in poco tempo. Dal Basso Varesotto al Milanese, fino a Monza e alla Brianza, grandine, vento e pioggia hanno provocato allagamenti, alberi caduti e numerosi interventi di soccorso