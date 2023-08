Vacanze a settembre? Come farsi trovare preparati

L'arrivo del mese di settembre per molte persone significa la fine delle vacanze, ma alcune famiglie hanno appositamente scelto l'ultima parte dell'estate per godersi qualche giorno di ferie. Anche se le giornate si accorciano e il grande caldo è già alle spalle, le settimane subito dopo agosto possono essere il momento ideale, per esempio, per visitare città del centro-nord Europa come Berlino, Copenhagen, Praga e Budapest.

In queste località, di solito, ci sono ancora un po' di giorni prima dell’arrivo della stagione fredda e di conseguenza non è necessario preparare una valigia piena di sciarpe e giacche a vento, tanto che con un po' di fortuna si possono trovare ottime condizioni meteo-climatiche.

Attenzione al meteo (e alle offerte)

Il mese di settembre richiede di certo qualche attenzione in più per organizzare le ferie, perché bisogna tenere più in considerazione le previsioni meteo. Se per esempio si vuole fare una vacanza al mare, è importante scegliere una meta in cui anche verso fine estate le temperature possano restare alte: il sud Italia, la Spagna e la Grecia presentano il clima ideale e per questo sono gremite di turisti anche a estate inoltrata.

Al contrario, potrebbero essere da evitare i Caraibi, perché in questa stagione sono molto frequenti i temporali e gli eventi meteorologici intensi, tanto che si rischia di incappare in una settimana davvero poco piacevole.

Possono essere abbastanza complicate anche le vacanze per gli amanti della montagna. Con l’arrivo del mese di settembre, infatti, diventano più frequenti i temporali e le piogge ad alta quota: il consiglio è di controllare sempre e accuratamente il meteo prima di partire, per evitare di trovarsi costretti a rinunciare alle escursioni programmate o - peggio - di mettersi in condizioni di pericolo.

Da non sottovalutare, infine, l’aspetto economico. Il 2023 si sta rivelando un anno molto complesso da questo punto di vista e, per questo motivo, molte famiglie hanno scelto il mese di settembre per le vacanze, provando a risparmiare qualcosa. Per chi non ha ancora prenotato, potrebbe essere utile controllare le offerte last minute, magari sfruttando il calo fisiologico dei flussi turistici verso fine estate.