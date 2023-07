Vacanze 2023 sempre più care, quanto aumenteranno le ferie degli italiani

Viaggiare e andare in vacanza è diventato sempre più caro per gli italiani. Dopo la pandemia Covid-19 la spesa media per le vacanze è salita tantissimo con rincari che hanno sfiorato il +18%.

Vacanze 2023, quanto sono aumentati i prezzi? Rincari del +18%

Con l'arrivo dell'estate milioni di italiani sono pronti a partire per le vacanze estive. Viaggiare però è diventato sempre più caro. Per rendersene conto basterebbe guardare i prezzi dei voli e degli hotel che, post pandemia, hanno avuto un incremento di prezzo facendo impennare la spesa media. Nonostante l'inflazione, l'aumento dei prezzi e i rincari, gli italiani non hanno alcuna voglia di rinunciare alle ferie estive. Per l'estate 2023 il 44% degli italiani trascorrerà le vacanze all'estero con un boom del 73% nella fascia d'età compresa tra i 18 e 24 anni.

Lo studio, realizzato da Asso-utenti, ha confermato che quest'anno andare in vacanza costerà molto di più agli italiani. L'associazione no profit per la tutela dei consumatori ha informato come nell'ultimo mese le tariffe di hotel, pensioni, b&b, appartamenti e strutture ricettive sia aumentato del 15% con picchi di anche +18%. La città più cara d'Italia? E' Firenze che registra un +43,2 nell'aumento dei prezzi. A seguire Milano, Campobasso, Venezia, Palermo e Ferrara. Rincari importanti anche in Sardegna, Emilia Romagna e Puglia.

Vacanze estive 2023, aumenta la voglia di viaggiare. Ecco i posti più richiesti

L'indagine di Jetcost, metamotore di ricerca di viaggi per la ricerca di tariffe aeree, ha segnalato la piena ripresa del turismo. +63% nella ricerca di voli, mentre +41% nella ricerca di hotel. Agosto è il mese più gettonato dai viaggiatori con un +44%, mentre Luglio si ferma al 36%. Dati alla mano: il 27% viaggerà per un tempo limitato di 5 giorni, 29% trascorrerà una vacanza di una settimana, mentre il 33% fino a quindici giorni. L'estate 2023 è all'insegna dei viaggi per milioni di italiani con una spesa pro-capite di circa 1800 euro.

Ma quali sono le località più richieste dell'estate 2023? Secondo Holiday Barometer Ipsos-Europ Assistance al primo posto c'è la Spagna con le sue isole paradisiache. Al secondo posto la Francia e terza classificata la Grecia. Le destinazioni di mare vincono con il 63% dell'interesse, ma le città di storia e d'arte si difendono bene con il 26% di preferenze.