Estate 2023: la classifica delle spiagge e destinazioni più richieste dagli italiani

L'estate 2023 è arrivata e milioni di italiani stanno decidendo dove trascorrere le proprie ferie estive. Se siete indecisi o semplicemente a corto di idee, ecco la classifica di Airbnb con le spiagge e le mete più ambite dell'estate!

Estate 2023: dove andare in vacanza? La classifica di Airbnb

Nella classifica di Airbnb sulle località più gettonate dagli italiani per l'estate 2023 vincono quelle balneari. Spiagge, mare e sole sono dei "must" per gli italiani stando a quanto rivelato dalla famosa piattaforma online di condivisione di alloggi. Ma quali sono le località più richieste? Al primo posto troviamo Portoferraio, comune dell’Isola d’Elba in Toscana. Il comune italiano di 11.810 abitanti della provincia di Livorno, primo comune dell'Isola d'Elba per popolazione e secondo per estensione dopo Campo nell'Elba, è conosciuto anche per una leggenda: sembra essere stato il luogo di sbarco degli Argonauti di Giasone in cerca di Circe.

Al secondo posto tra le destinazioni più calde dell'estate 2023 c'è il Salento con le sue meravigliose spiagge. La Puglia è, ancora una volta, tra le mete più gettonate dove trascorrere una vacanza per godere delle bellezze naturali di spiagge cristalline e incontaminate. Non solo, nel Salento è possibile godere di divertimenti di ogni tipo, ma anche visitare borghi marittimi dove poter gustare piatti locali e rivivere le usanze di un tempo. Terza classificata Carloforte, comune italiano di 5 926 abitanti della provincia del Sud Sardegna, considerato uno dei borghi più belli d'Italia.

Dove andare in vacanza ad agosto in Italia?

La classifica di Airbnb premia anche le città d'arte e cultura. Tra queste al quarto posto c'è Napoli, una delle città più belle al mondo che quest'anno ha celebrato la vittoria dello scudetto. La città, campione d'Italia, è pronta ad accogliere milioni di turisti offrendo una cucina squisita, ma anche panorami mozzafiato, luoghi di cultura, escursioni senza dimenticare il mare e la vicinanza alla magica isola di Capri. Al quinto posto, invece, c'è l’Isola del Giglio in Toscana. Definita la perla del Tirreno, l'isola prende il nome dall'omonima isola dell'arcipelago toscano e comprende anche Giannutri, situata alcuni chilometri a sud.

Al sesto posto Roma. La città eterna continua ad incantare milioni di turisti che, ogni anno nonostante il clima torrido, sono pronti a visitarla alla scoperta di una storia senza tempo. Scorrendo la classifica si passa a due località di montagna: al settimo posto c'è Montan, in provincia di Bolzano, in Trentino Alto Adige seguita da Tarvisio, in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia. Chiudono la classifica: al nono posto Gallipoli in Puglia, rinomata per le acque cristalline del suo mare, e per le sue bellissime spiagge di sabbia fine. Infine al decimo posto Annone di Brianza, piccolo paesino del Lecchese che merita di essere annoverato tra i posti belli della Lombardia.