Vacanze 2024 sempre più green e a km 0

Le vacanze nel 2024 sono sempre più green non solo per i turisti italiani, ma anche per quelli stranieri. Un'indagine condotta da Coldiretti delinea le preferenze di viaggio dei turisti per le vacanze nella propria regione e all'interno di agriturismo.

Coldiretti e viaggi: turismo sostenibile con boom di agriturismi e vacanze nella propria regione

Nonostante la crisi e l'incremento dei prezzi milioni di italiani non hanno rinunciato alle vacanze estive. Dati alla mano sono stati almeno 16 milioni gli italiani che si sono spostati in vacanza quest'estate a conferma che il settore turismo non conosce alcuna crisi, anche se cambiano le destinazioni e le scelte di vacanze.

I turisti italiani prediligono sempre di più vacanze green a km zero nella propria regione come confermano i dati condivisi da Coldiretti. Il 32% degli italiani che hanno organizzato una vacanza nel 2024 ha scelto la propria regione come meta dove trascorrere le ferie e qualche giorno all'insegna del relax. Si tratta della percentuale più alta degli ultimi dieci anni, a eccezione del 2020 anno della pandemia da Covid.

L'indagine di Coldiretti/Ixe’ ha sottolineato come nel 2024 è aumentato il numero di turisti che hanno scelto una vacanza ecosostenibile a km 0. Il 28% dei vacanzieri italiani hanno trascorso le proprie vacanze nella propria regione sposando così anche la causa ambientale.

Vacanze 2024 tra posti di mare, borghi e campagne: i numeri

Anche gli stranieri non sono da meno, visto che l'indagine di Coldiretti/Ixe’ ha rivelato: "Gli stranieri preferiscono la vacanza green in agriturismo. Volano le prenotazioni per i mesi di agosto e settembre negli agriturismi marchigiani che, tra camere, glamping, appartamenti e piazzole per la sosta di camper e tende riescono a offrire ai visitatori la parte più genuina e autentica della nostra regione".



Il turismo degli stranieri rappresenta per il mercato italiano il 25% degli arrivi e il 39% delle persone in movimento come ha fotografato Coldiretti/Ixe’. La stragrande maggioranza dei turisti provengono da Germania, Norvegia, Belgio e Olanda e ha scelto come mete per le vacanze 2024 il Nord Italia, in particolare Lombardia, Piemonte e Veneto.

Boom di prenotazioni negli agriturismi come sottolineano Coldiretti/Ixe': "Le prenotazioni arrivano fino a settembre con strutture piene per oltre il 70% dei posti letto". Non solo, cresce anche il numero di turisti che ha organizzato le vacanze in un borgo: circa il 65% degli italiani ha scelto questi luoghi magici e senza tempo dove è possibile immergersi a stretto contatto con la natura, ma anche seguire percorsi di cultura, storia e biodiversità. Il mare resta la destinazione preferita seguita dalla campagna e dai parchi naturali, mentre il 29% dei turisti ha deciso di organizzare un viaggio all'estero in Europa.