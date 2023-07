Vacanze 2023, come proteggersi dalle frodi e dalle truffe online

In queste settimane milioni di italiani stanno partendo per le vacanze per concedersi qualche giorno di relax al mare, in montagna, al lago o in altri luoghi di villeggiatura.

Negli ultimi sono aumentate le prenotazioni online e - insieme a loro - le truffe e i raggiri nei confronti dei turisti. Per evitare di rovinarsi le ferie è importante sapere a cosa prestare attenzione, evitando siti poco affidabili e la condivisione di dati personali.

Le tendenze del 2023

Facendo riferimento a un nuovo sondaggio condotto EMG Different, nell’ultimo anno le vittime di truffa sono state quasi un milione. Numeri che descrivono un fenomeno quantomai preoccupante, considerando che la perdita media di ogni persona raggirata è di oltre 300 euro.

I casi più frequenti riguardano le prenotazioni online di case vacanza, appartamenti o altri alloggi: oltre a rovinarsi la vacanza, in alcuni casi è molto complicato anche riuscire a farsi rimborsare la caparra. A volte i turisti incappano in frodi nonostante la prenotazione sia avvenuta presso un’agenzia viaggi o un’agenzia immobiliare.

Insomma, i tentativi di frode sono davvero molto frequenti e anche in contesti apparentemente sicuri è necessario mantenere il giusto livello di attenzione. Uno dei consigli più banali per ridurre il rischio di frode consiste nel verificare la reputazione dell’agenzia o del portale, guardando le recensioni online o, se possibile, attraverso il passaparola.

Anche il metodo di pagamento può favorire la sicurezza e la trasparenza: è bene sempre tracciare ogni transizione di denaro e chiedere conferma dell’avvenuta prenotazione.



Oltre a evitare di inviare informazioni personali a sconosciuti, non bisognerebbe mai cliccare su link sospetti provenienti da email o messaggi non richiesti.