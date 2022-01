Viaggi, è boom del camper sharing: cos'è e come si fa

Fonte: Pixabay

E' Camper Sharing mania in Italia! Boom di prenotazioni del nuovo servizio sharing di camper offerto da Yescapa, piattaforma leader europea del settore, che ha registrato un raddoppio di prenotazioni nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2021.

Camper Sharing di Yescapa: +160% del numero di prenotazioni

Cresce il numero di italiani pronti a viaggiare utilizzando il servizio di Camper Sharing di Yescapa. L'azienda ha comunicato i dati dell'ultimo anno: più di 15.000 richieste e record di prenotazioni. Nel 2021 infatti, la società ha registrato +160% del numero di prenotazioni sul sito e +800% delle prenotazioni di veicoli. Numeri ottimi per l'azienda che ha fatturato un utile nel 2021 di +144% rispetto al 2020 confermando così un nuovo trend di viaggio. Tra i mezzi più noleggiati: il van con un 31% di prenotazioni, camper mansardati con 23% e furgoni camperizzati al 19%.

A scegliere il servizio di Camper sharing in Italia sono per lo più giovani e adulti con un'età compresa tra i 37 e 44 anni che prediligono una vacanza avventurosa, family friendly e on the road al tempo stesso. Ma come funziona il servizio di camper sharing?

Camper Sharing, come funziona

Proprio come i servizi di car sharing, il Camper sharing prevede l'utilizzo di un mezzo condiviso seguendo delle regole ben precise. Sul sito Yescapa.it è possibile avere tutte le informazioni sul funzionamento di questo servizio sharing destinato a diventare il nuovo trend di viaggio. Prima di tutto bisogna trovare il veicolo ideale precisando se vuoi prenderlo vicino casa oppure direttamente nel luogo del viaggio. Poi vanno inserite le date di viaggio e creato un profilo utente selezionando il veicolo. E' possibile effettuare fino a 5 richieste e ogni richiesta è 100% gratuita e senza impegno.

Una volta inviata la richiesta e accettata dal proprietario si procede con il pagamento in sicurezza. A questo punto non resta che contattare il proprietario del veicolo per concordare l'incontro. In questa fase è necessario mostrare la patente di guida e consegnare una cauzione, salvo la prenotazione non venga gestita da Yescapa.

Con il proprietario è importante ispezionare il veicolo per notare eventuali danni e/o problemi e concordare la data e orario di ritorno. Una volta firmato il contratto non resta che allacciare le cinture e partire per un lungo viaggio! Al ritorno a casa è importante effettuare una ispezione di ritorno del veicolo con il proprietario e firmare il contratto finale.

Infine è altamente consigliato valutare il proprietario e il veicolo una volta terminato il viaggio visto che le recensioni sono una garanzia di fiducia.