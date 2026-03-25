Dove andare per una vacanza low cost in primavera?

Le temperature si fanno via via più gradevoli e le giornate si allungano: la primavera è il momento perfetto per concedersi una piccola vacanza che permetta di staccare la spina e tornare ad affrontare meglio la routine quotidiana. Ci sono poi mete davvero speciali, che consentono di rigenerarsi senza incidere troppo sul bilancio familiare.

Vacanze low cost di primavera: le mete ideali

La primavera offre molte occasioni per concedersi una breve vacanza, e oltre ai più classici fine settimana che consentono di fare un viaggetto di 2 giorni alla scoperta di tante località turistiche, ci sono anche Pasqua, 25 aprile e 1° maggio.

In questo periodo dell'anno poi, i prezzi degli alberghi e delle strutture ricettive in genera non hanno ancora raggiunto il loro livello massimo, ed è possibile concedersi una breve vacanza da soli, con la famiglia o con gli amici, senza spendere un patrimonio.

Vacanze primaverili ad alta quota: soggiorni in montagna

Una vacanza a basso costo in montagna da fare a primavera potrebbe essere l'idea perfetta per chi ama respirare ad alta quota, concedersi lunghe passeggiate immerso nella natura e dedicarsi al birdwatching. Che si tratti di un hotel situato nel cuore delle Dolomiti o di un B&B immerso nella natura dell'Appennino tosco-emiliano, il soggiorno saprà sicuramente rigenerare e ridare la carica giusta per affrontare i mesi che mancano alle vacanze d'agosto.

Per organizzare una vacanza low cost in montagna è possibile optare per strutture economiche, come rifugi, Bed and Breakfast o hotel con Spa. Per quanto riguarda la scelta della località, sono davvero molti i luoghi montani italiani che coniugano bellezze naturali uniche alla possibilità di fare attività naturalistiche ed escursioni gratuite.

Vacanze al mare in primavera: il sole lontano dalla folla

L'inverno sta diventando sempre più un ricordo, e con l'arrivo delle belle giornate torna il desiderio di concedersi qualche ora in spiaggia. Una vacanza al mare a primavera permette di assaporare tutto il tepore del primo sole senza dover condividere le spiagge con la grande folla tipica della stagione estiva.

Chi ama il mare può sicuramente iniziare a progettare una breve vacanza scegliendo tra la costa tirrenica e quella adriatica, che con l'arrivo della primavera iniziano ad animarsi con nuove iniziative capaci di far trascorrere qualche ora in allegria anche il turista solitario.

Dalla splendida Costiera Amalfitana in Campania a Golfo Aranci in Sardegna, passando per la riviera ligure e per quella marchigiana e romagnola, sono davvero moltissime le mete ideali per una piccola vacanza al mare a primavera.

Alla scoperta delle città d'arte: dove andare in un weekend a primavera

L'aria inizia ad addolcirsi, e i pomeriggi afosi dell'estate sono ancora lontani. Se avete voglia di concedervi un weekend alla scoperta di qualche città d'arte questo è il momento migliore. Sono molte le destinazioni italiane tra cui scegliere per un soggiorno all'insegna dell'arte, e non c'è che l'imbarazzo della scelta: Roma, Firenze, Verona, Milano e Venezia sono tutte località ideali per una vacanza di 2/3 giorni.

Per risparmiare è possibile optare per alberghi situati un po' distanti dal centro storico, in località ben servite dai mezzi pubblici con i quali spostarsi per raggiungere le principali mete turistiche senza doversi preoccupare di carburanti e parcheggi.