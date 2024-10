Uragano Milton perde potenza, ma la popolazione continua ad essere in allarme

Sono ore di terrore per lo stato della Florida, dove la popolazione si prepara all'impatto con i violenti venti dell'uragano Milton. Il sindaco di Tampa, Jane Castor, alla Cnn ha dichiarato: “Posso dirlo senza alcuna drammatizzazione: se scegliete di rimanere in una di quelle aree di evacuazione, morirete”. Parole che a quanto pare non lasciano scampo ai cittadini. Il sindaco ha inoltre fatto intendere che l’uragano Helene è stato un vero e proprio campanello d’allarme, e che la minaccia dell’uragano Milton è "letteralmente catastrofica".

Uragano Milton perde potenza: gli abitanti restano in allarme

La città di Tampa, si trova nella contea di Hillsborough. Gli enti preposti hanno emesso ordini tassativi di evacuazione per i residenti delle zone A e B e per tutti coloro che vivono nelle case mobili. Milton si è rafforzato nella giornata di ieri, 7 ottobre 2024, a categoria 5 (la più alta, con venti fino a 248 km orari). L'uragano dovrebbe toccare terra domani nell’area di Tampa Bay, una regione che conta circa 3,3 milioni di abitanti. Il presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden ha dichiarato lo stato di emergenza per la Florida.

Florida: i cittadini si preparano all'impatto dell’uragano Milton

Nell'area costiera della Florida ci si prepara all'impatto con l'uragano Milton. Dopo l'uragano Ian di due anni fa e l'uragano Helene di soli dodici giorni fa, ora a far paura è Milton, l'uragano che a quanto pare potrebbe portare, ancora una volta, nelle aree interessate, morte e devastazione.

Dal 1921, Tampa Bay non ha avuto impatti con uragani

Gran parte della costa occidentale della Florida è in allarme per l'impatto con l'uragano Milton che a quanto pare, stando alle stime, dovrebbe avvenire nella giornata di domani, mercoledì 9 ottobre 2024 toccando le aree nella regione di Tampa Bay, che da più di un secolo non subisce l'impatto diretto con un grande uragano. Era infatti il 1921 quando un grande uragano toccò la regione.

La tempesta e i suoi venti da 250 km/h si avvicinavano alla Florida a 14 km/h. Nelle ultime ore, l'uragano Milton è stato declassato a uragano di 4ª categoria, ma gli esperti hanno dichiarato con certezza che rappresenta comunque "una minaccia estremamente seria per la Florida". Gli esperti prevedono un leggero indebolimento prima di effettuare il landfall, anche se potrebbe mantenere comunque la forza di un uragano.