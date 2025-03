Una super trivella scava anche nella Luna (per provarle la temperatura). Video

“Drill baby drill” è uno degli slogan del nuovo presidente americano Donald Trump, per rilanciare le trivellazione e la ricerca di petrolio (alla faccia anche di molti buoni propositi di lotta a emissioni e cambiamento climatico). Le trivelle intanto entrano in azione in maniera spettacolare sulla Luna. E no, Trump questa volta non c’entra. Non si cercano nuovi giacimenti: si scava nel suolo del nostro satellite naturale, come vedete nel video, per provargli la temperatura.

La temperatura della Luna

Firefly’s Blue Ghost lunar lander drills into the Moon’s regolith to measure temperature changes beneath the surfacepic.twitter.com/VYDAQF0tHb — Gadget X Tech (@GadgetXTech) March 9, 2025

A essere entrata in azione è la Lister, la Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration with Rapidity, la “strumentazione lunare per l’esplorazione termica rapida”. A portarla lì e a farla entrare in azione è la sonda Blue Ghost, fatta allunare dalla Nasa a inizio mese.



Perché si sta provando la febbre alla Luna? La super trivella Lister cerca di capire come il nostro satellite si sia raffreddato nel tempo, all’interno di un ampio progetto di studi che punta a far ritornare l’uomo sul suolo lunare, con una base in cui poter stazionare per tempi più lunghi e che potrebbe essere il trampolino di lancio per la prima missione verso Marte.