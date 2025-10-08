Una città italiana tra le più green d'Europa: ecco la vincitrice del Green Leaf Award

Nel 2027, Siena sarà protagonista della transizione ecologica in Europa. La città toscana ha ricevuto l'European Green Leaf Award, un prestigioso riconoscimento dell'Unione Europea che ogni anno premia le città medio-piccole più impegnate nella sostenibilità ambientale e nella qualità della vita. Insieme alla città olandese di Assen, Siena è stata selezionata tra venti candidati provenienti da undici Paesi europei. L'annuncio ufficiale è stato fatto il 2 ottobre a Vilnius, durante la cerimonia di premiazione degli European Green Cities Awards 2027, alla presenza della Commissaria europea per l’ambiente, l’economia circolare e la resilienza idrica, Jessika Roswall.

Quale città italiana è tra le più verdi d'Europa?

Siena ha ottenuto un riconoscimento che riflette anni di impegno e investimenti focalizzati sulla sostenibilità e sulla pianificazione urbana responsabile. La città è stata premiata per l’ampiezza e la qualità dei suoi spazi verdi, la gestione oculata del territorio e l’efficienza nei sistemi di raccolta e riciclo dei rifiuti. Con una media di 28 metri quadrati di verde pubblico per abitante, Siena supera la media italiana, un risultato che testimonia l’importanza che la città dà all’ambiente. Gli interventi pubblici hanno portato alla creazione di nuovi parchi e alla riqualificazione di aree inutilizzate, restituendo così nuovi spazi vitali ai cittadini. In parallelo, Siena ha raggiunto un tasso di riciclo del 61,4% e ha ridotto la quantità di rifiuti destinati in discarica a solo l'1%, traguardi che sono stati giudicati "esemplari" dalla giuria, soprattutto a livello europeo.

Un altro aspetto fondamentale che ha contribuito al premio è stato l’impegno attivo della comunità locale. La città promuove iniziative di riuso e riparazione, organizza laboratori dedicati all’economia circolare e porta avanti programmi di educazione ambientale nelle scuole. Questo percorso verso la sostenibilità non è stato solo una questione amministrativa, ma un vero e proprio processo di partecipazione civica che ha coinvolto tutti i cittadini, rendendo il tema della sostenibilità condiviso e sentito da tutti.

Anche Assen, la città olandese che ha ottenuto lo stesso premio, è stata premiata per i suoi progetti di circolarità e per l’impegno nella riduzione delle emissioni. I suoi programmi, che spaziano dal recupero dei materiali agli spazi di riparazione (come i “Repair Café”), fino alla rete di piste ciclabili che collegano il centro urbano a Groninga, rispecchiano una visione simile a quella di Siena: rendere la sostenibilità una parte integrante della vita quotidiana. Sebbene i due approcci siano differenti, entrambi puntano a sensibilizzare la comunità e a rendere l’ecologia un aspetto naturale e immediato della vita cittadina.

Heilbronn è la Capitale Verde d'Europa 2027

Il titolo di Capitale Verde Europea 2027, invece, è stato assegnato a Heilbronn, in Germania. La città ha conquistato il primo posto grazie all'eccellenza nella qualità dell’aria, nella gestione delle risorse idriche, nella riduzione del rumore, nell’adattamento ai cambiamenti climatici e nelle politiche di economia circolare. Il suo “Piano Paesaggistico 2030” e il “Concetto di Mobilità” sono stati apprezzati per l’efficacia con cui uniscono la pianificazione urbana con la partecipazione attiva dei cittadini.

Heilbronn riceverà un finanziamento di 600.000 euro per realizzare nuovi progetti ambientali, mentre Assen e Siena avranno a disposizione 200.000 euro ciascuna per potenziare ulteriormente le loro politiche ecologiche. Questi fondi saranno destinati a ulteriori iniziative per la sostenibilità e a programmi che coinvolgano direttamente la comunità locale, continuando così il percorso di trasformazione ecologica delle rispettive città.

