Ufo, allarme degli Usa: “Minaccia alla sicurezza nazionale”

Il Congresso degli Stati Uniti ha tenuto, per la prima volta in 50 anni, una audizione sugli Ufo. Si cerca di capire se questi avvistamenti possano essere tecnologie ostili di altre superpotenze, come Russia o Cina: “Sono una potenziale minaccia per la sicurezza nazionale e come tali vanno trattati”

18 Maggio 2022 - ore 09:35 Redatto da Redazione Meteo.it 18 Maggio 2022 - ore 09:35 Redatto da Redazione Meteo.it