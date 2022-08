Tromba d’aria in Salento: lettini e ombrelloni in mare

Attimi di paura nel Salento lungo il litorale di Ugento a Torre San Giovanni per il passaggio di una tromba d'aria. Il vortice ha scatenato il panico tra i turisti con i bagnanti in fuga dalle splendide acque cristalline delle Maldive italiane.

Tromba d'aria nel Salento: ombrelloni, sedie a sdraio e lettini finiscono in mare

Un tranquillo pomeriggio all'insegna del relax in spiaggia è stato rovinato dal passaggio di una tromba d'aria che ha colpito diversi stabilimenti balneari nel Salento. Il vortice ha interessato principalmente la vasta zona del litorale di Ugento a Torre San Giovanni, in Salento, scatenando il fuggi fuggi dei bagnanti e turisti.

La tromba d'aria ha danneggiato sette strutture lungo la costa con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini trascinati in mare dalla forza del vento. Tanta paura tra i bagnanti che hanno cominciato a fuggire dalla spiaggia visto che diversi oggetti volavano trascinati dal vento. Una signora, durante la fuga, è stata colpita alla testa da un ombrellone ed è stata prontamente soccorsa dal personale sanitario. Per fortuna dopo pochi muniti la furia della tromba d'aria è terminata con la situazione rientrata alla normalità e i turisti tornati in spiaggia.

Tromba d'aria a Ugento nel Salento: il video

Il passaggio della tromba d'aria nel Salento è stato ripreso da turisti e bagnanti sorpresi dalla forza del vortice. Attimi di paura in spiaggia, in particolare nel litorale di Ugento a Torre San Giovanni, in Salento, che ha riportato i maggiori danni alle strutture balneari.

Non è la prima volta che una tromba d'aria spaventa i bagnanti; pochissimi giorni fa, infatti, anche lungo la costa di Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza, si è generato un vortice che ha colpito uno stabilimento balneare costringendo i turisti alla fuga. La potenza della tromba d'aria anche in questo caso ha scaraventato a mare ombrelloni e sedie a sdraio, mentre i turisti fuggivano cercando di mettersi in salvo.