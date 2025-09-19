FacebookInstagramXWhatsApp

Riparte il treno del foliage: un’esperienza magica da vivere almeno una volta nella vita

Come vivere la magia del foliage 2025? Un treno che consente di viaggiare tra i colori dell'autunno è pronto a partire.
Viaggi19 Settembre 2025 - ore 11:11 - Redatto da Meteo.it
Un viaggio sui binari dell'autunno: così potremmo descrivere l'esperienza di chi sceglie di percorrere una tratta capace di trasportare nei caldi colori autunnali. Il treno del foliage, con un percorso che dall'Italia porta in Svizzera, è un'esperienza indimenticabile che tutti dovrebbero vivere almeno una volta nella vita.

Treno del foliage: un viaggio indimenticabile

Come ogni anno, il treno del Foliage è pronto a ripartire dalla storica stazione di Domodossola alla volta di Locarno in Svizzera. Non si tratta semplicemente di un viaggio, ma è piuttosto un percorso su rotaie lungo 52 km da assaporare senza fretta.

La Vigezzina-Centovalli, ferrovia lungo la quale corre il treno del Foliage, è talmente suggestiva che perfino Lonely Planet l'ha inserita tra le 10 più belle al mondo. Lungo il tragitto i passeggeri possono ammirare dal finestrino un panorama che è un susseguirsi di ponti sospesi, gole profonde, tunnel tra gli alberi, fiumi e vallate che in autunno si tingono delle mille sfumature delle Alpi Lepontine.

I colori autunnali sono i protagonisti di questo splendido viaggio, che dura circa 2 ore e lascia nella memoria ricordi indelebili.

Treno del foliage 2025: date, prezzi e orari

Il treno del foliage 2025 sarà attivo dall'11 ottobre al 16 novembre, con corse giornaliere dalle 8:00 alle 20:00 a frequenza oraria. Per salire a bordo sarà necessario essere in possesso di un biglietto che potrà essere acquistato sul sito ufficiale vigezzinacentovalli.com, alle biglietterie di Domodossola, Santa Maria Maggiore e Locarno, oppure direttamente a bordo.

I prezzi variano leggermente tra i viaggi feriali e quelli effettuati nel weekend, e sono previste riduzioni per i più piccoli:

  • feriali: 1ª classe €46 | 2ª classe €36
  • weekend e festivi: 1ª classe €51 | 2ª classe €41
  • bambini 6-16 anni: -50%
  • sotto i 6 anni: gratis (senza posto a sedere)

Se avete intenzione di fare un viaggio sul treno del foliage nel fine settimana, il nostro consiglio è quello di prenotare con molto anticipo i biglietti: si tratta delle soluzioni più richieste e i biglietti vanno velocemente in sold out.

