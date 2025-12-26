FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: a Santo Stefano si placa il maltempo! Dal weekend tempo più stabile

Si esaurisce l’ondata di maltempo che ha segnato la Vigilia e in parte anche il giorno di Natale sull’Italia: nella giornata di Santo Stefano si andrà incontro ad un ulteriore miglioramento con le ultime deboli precipitazioni sul medio versante adriatico e sulle Isole maggiori, mentre si interrompono anche le super nevicate tra le Alpi occidentali e il basso Piemonte, dopo gli accumuli eccezionali degli ultimi 4 giorni. La circolazione ciclonica responsabile della fase perturbata, associata a venti di burrasca e mari agitati, infatti, si allontana verso la Penisola Iberica.

In seguito, tra sabato 27 e domenica 28, un campo di alta pressione si consoliderà sul nostro Paese a partire dal Centro-Nord, dando il via ad un periodo di stabilità atmosferica che potrebbe accompagnarci fino a fine anno. I venti si attenueranno e le temperature torneranno oltre la norma, in modo più marcato al Nord e in montagna dove l’anomalia termica, tra il 27 e il 29 dicembre, potrebbe essere anche di una decina di gradi. Queste condizioni, a inizio settimana, potranno favorire la formazione della nebbia nelle ore più fredde in pianura padana.

Le previsioni meteo per oggi (Santo Stefano)

Al mattino cielo sereno su Triveneto, nord dell’Emilia, Liguria di levante, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Cielo da nuvoloso a coperto altrove, con residue deboli nevicate sulle Alpi occidentali e qualche pioggia su Abruzzo, Molise, Puglia e sulla Sardegna. Nel pomeriggio ulteriore miglioramento al Nord, senza più precipitazioni e con tendenza a rasserenamenti anche al Nord-Ovest. Al Centro-Sud situazione quasi immutata, salvo per alcune piogge in arrivo in Sicilia. In Sardegna possibilità di rovesci e temporali.

Temperature massime in rialzo nelle Alpi, al Nord-Ovest e in Toscana. Venti da moderati a forti su Liguria, regioni centrali, mari di ponente e Isole maggiori, con raffiche fino a 60-70 Km/h. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per sabato 27 dicembre

Tempo in prevalenza stabile; cielo sereno o poco nuvoloso a Nord e sulle regioni peninsulari, salvo una residua nuvolosità su Molise, Puglia centro-settentrionale, Basilicata, nordest della Calabria e, in mattinata, anche su Marche, Abruzzo e Irpinia. Maggiore variabilità sulle Isole maggiori, con schiarite più ampie nel nord e ovest della Sicilia e locali piogge nella prima parte del giorno nell’est dell’isola. Precipitazioni più probabili e frequenti sulla Sardegna orientale e meridionale, con possibili rovesci.

Temperature minime in generale diminuzione, all’alba deboli gelate al Nord; massime in rialzo al Centro-Nord. Venti moderati o tesi settentrionali in Adriatico e al Sud; orientali sulle Isole.

