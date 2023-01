Meteo Usa, tornado in Alabama: almeno 7 morti e gravissimi danni. VIDEO

Non c’è pace per gli Stati Uniti, da settimane ormai travolti da un’ondata di maltempo che sta attraversando tutto il Paese. L’ultimo evento distruttivo è avvenuto nella contea di Autauga in Alabama, dove una serie di violente tempeste accompagnate da tornado hanno causato gravissimi danni agli edifici, alle infrastrutture e almeno 7 vittime. Colpita anche la città di Selma, dove secondo il sindaco James Perkins ci sono stati "danni significativi": i residenti sono stati invitati a evitare di spostarsi e a tenersi alla larga dalle linee elettriche interrotte.

Dichiarato lo stato d’emergenza

L’Alabama ha dichiarato lo stato d’emergenza, così come la vicina Georgia verso cui si sta muovendo in queste ore il maltempo. “Stiamo ancora cercando corpi”, ha detto alla Cnn Buster Barber, coroner della contea di Autauga, che si trova appena ad est della contea di Dallas. Il sud degli Stati Uniti aveva già subito alla fine di novembre il passaggio di 36 tornado che avevano ucciso due persone in Alabama.

Continua il maltempo in California

Intanto non c’è tregua per la California, duramente colpita nelle ultime settimane e dove altra pioggia è in arrivo durante il fine settimana. Le alluvioni hanno causato la morte di 18 persone, e il governatore democratico Gavin Newsom ha spiegato che il clima estremo ha causato più vittime rispetto agli incendi dello stato negli ultimi due anni. Secondo quanto riporta Ansa sono più di 34 milioni le persone sotto allerta alluvione, migliaia di residenti sono stati costretti a evacuare le loro case, e più di 90.000 sono senza corrente.