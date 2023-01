Alluvione in California, si apre voragine in strada a Los Angeles. VIDEO

Una enorme voragine si è aperta in una strada di Los Angeles, in California, dopo un’intera giornata di intense precipitazioni nella zona. Il maltempo sta flagellando da giorni lo Stato, con una serie di tempeste che stanno causando alluvioni, vittime e ingenti danni. Sono almeno 17 le persone che sono morte finora, secondo quanto riporta il New York Times, e le precipitazioni sono talmente intense che ben 4 milioni e mezzo di persone sono oggi in allerta per possibili alluvioni.

La voragine in strada a Los Angeles

Le più recenti ondate di maltempo hanno colpito duramente anche la città di Los Angeles: in una strada nei sobborghi della metropoli si è aperta una enorme voragine, che ha inghiottito due macchine. Secondo quanto riportato dai media locali, i passeggeri dei due mezzi hanno fortunatamente subìto solamente ferite lievi e sono stati ricoverati nel vicino ospedale. La voragine si è aperta il 10 gennaio, dopo una giornata di continue piogge torrenziali.

Il maltempo in California

Da giorni ormai l’intero Stato della California è travolto da una serie di tempeste: gravi sono stati finora gli allagamenti, i danni e anche le perdite in vite umane. Sono infatti almeno 17 le persone che hanno perso la vita negli ultimi giorni. E le precipitazioni non sono ancora terminate: secondo quanto previsto dagli esperti, la serie di tempeste è destinata a durare ancora e a portare ingenti piogge su terreni già saturi di acqua. L’allerta in buona parte della California rimane altissima.