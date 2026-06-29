Torino nella morsa del maltempo dopo il caldo record: nubifragio, grandine e fulmini nella notte

Dopo giorni di temperature eccezionalmente elevate, Torino è stata investita da un forte peggioramento del tempo. Tra la serata di domenica 28 giugno e le ore notturne, sul capoluogo piemontese si sono abbattuti piogge intense, grandine, numerosi fulmini e raffiche di vento.

Un cambio improvviso, arrivato al termine di una lunga fase di afa, che ha interessato non solo la città ma anche diverse aree del Torinese e del Piemonte occidentale.

Nubifragio a Torino: pioggia intensa, grandine e forte attività elettrica

Il maltempo ha fatto il suo ingresso nel Torinese nelle ore serali di domenica, con un temporale intenso accompagnato da una fitta attività elettrica. Fulmini, rovesci forti e raffiche di vento hanno caratterizzato il passaggio della perturbazione, mentre in alcune zone è comparsa anche la grandine.

Le immagini e le segnalazioni diffuse sui social hanno mostrato un cielo illuminato dai lampi e strade colpite da piogge improvvise, dopo una giornata segnata dal caldo e dall’afa.

Il peggioramento ha coinvolto soprattutto il Piemonte occidentale, con fenomeni temporaleschi localmente forti tra il Torinese, il Cuneese e il Monferrato.

Dall’afa al maltempo: perché Torino è passata dal caldo ai temporali

Il nubifragio è arrivato dopo una fase di caldo molto intensa. Nei giorni precedenti, le temperature in Piemonte avevano raggiunto valori ben superiori alla media del periodo, con punte vicine ai 38-39 gradi in pianura.

L’ingresso di aria più fresca in quota ha aumentato l’instabilità dell’atmosfera, favorendo la formazione di temporali anche di forte intensità. È proprio il contrasto tra l’aria calda presente al suolo e le correnti più fresche in arrivo dall’Atlantico ad aver creato le condizioni per rovesci, grandine e forti raffiche di vento.

Allerta meteo in Piemonte: il rischio era stato segnalato

Per la giornata di domenica 28 giugno era stata emessa un’allerta gialla per temporali sul Piemonte occidentale, comprese le zone alpine del Torinese e le pianure adiacenti.

Le previsioni indicavano la possibilità di locali allagamenti, fulminazioni, grandinate e colpi di vento durante i fenomeni più intensi. Un quadro che si è concretizzato nel corso della serata, quando il caldo ha lasciato spazio a una fase decisamente più instabile.

Meteo Torino, cosa succede nelle prossime ore

La situazione resta da monitorare. Dopo il passaggio del temporale, le temperature sono previste in calo, ma il tempo potrebbe rimanere variabile con nuovi rovesci e temporali possibili soprattutto nelle zone alpine e pedemontane, con possibile estensione alle pianure.

Per chi si trova a Torino e in provincia, il consiglio è di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e agli avvisi della Protezione Civile, in particolare durante gli spostamenti serali e nelle aree più esposte a vento e precipitazioni intense.