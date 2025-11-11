Tifone Fung‑wong, evacuazioni e vittime nelle Filippine: il bilancio

L'arcipelago delle Filippine è nella morsa del tifone Fung-Wong, noto con il nome di Uwan, che negli ultimi giorni ha causato 18 vittime e 1,4 milioni di evacuati. La situazione.

Tifone Fung-Wong, morte e distruzione nelle Filippine

Il tifone Fung-Wong, conosciuto nelle Filippine con il nome di Uwan, ha colpito duramente l’arcipelago facendo registrare 18 morti e più 1,4 milioni di evacuati. La tempesta si è indebolita e declassata a tempesta tropicale spostandosi verso Taiwan dove il suo arrivo è previsto entro giovedì. La forza distruttiva del tifone si è fatta sentire con piogge torrenziali e venti che hanno superato i 200 km orari causando frane, inondazioni e danni importanti a diverse infrastrutture. Danni e disagi anche sull'isola di Luzon, mentre tantissime province sono rimaste senza corrente elettrica.

Un ponte nel sud dell'isola di Luzon, per la precisione a Camaligan, è stato oggetto di video pubblicato sui social; un video in cui si vede il ponte sospeso oscillare violentemente mosso dalla forza del vento a conferma della potenza distruttiva del tifone. L'agenzia meteorologica nazionale Pagasa ha classificato il tifone Fung-Wong come super-tifone per via della larghezza di 1.800 chilometri.

Tifone Fung-Wong nelle Filippine:

Il passaggio del tifone Fung-Wong nelle Filippine ha causato almeno 18 vittime accertate, ma il bilancio è ancora provissorio. Padre Carmelo Caluag, direttore esecutivo di Caritas Filippine ha sottolineato: "il coordinamento dei soccorsi tra governo nazionale e amministrazioni locali è molto efficace. Il nostro problema più grave ora sono le inondazioni e il rischio di mareggiate e frane nelle zone rurali più colpite".

In #Catanduanes, Typhoon #Uwan (#FungWong) is a devastating blow on top of an already difficult recovery. These communities, still rebuilding from Super Typhoon #Pepito (#Manyi) last year, are now facing a new devastation. pic.twitter.com/hV9ff7zqBe — CARE Philippines (@CAREphl) November 11, 2025

Intanto il tifone Fung-Wong dopo aver distrutto le Filippine si dirige verso il Mar Cinese Meridionale anche se resta ancora molto alta la preoccupazione per la stagione dei tifoni che continua a mettere a dura prova uno dei Paesi più a rischio del pianeta.