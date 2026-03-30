FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Terremoto oggi a Reggio Calabria: scossa di magnitudo 3.1 con epi...

Terremoto oggi a Reggio Calabria: scossa di magnitudo 3.1 con epicentro a San Roberto

Scossa all’alba avvertita in tutta l’area dello Stretto: nessun danno ma paura tra i residenti.
Eventi estremi30 Marzo 2026 - ore 09:48 - Redatto da Meteo.it
Eventi estremi30 Marzo 2026 - ore 09:48 - Redatto da Meteo.it

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 ha colpito oggi la provincia di Reggio Calabria, con epicentro localizzato nel territorio di San Roberto. Il sisma è stato distintamente percepito dalla popolazione in diverse aree della Calabria, soprattutto nei centri più vicini all’epicentro.

Secondo i dati ufficiali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto è stato registrato alle ore 05:58 di lunedì 30 marzo 2026, pochi minuti prima delle sei del mattino. L’epicentro è stato individuato a circa 4 chilometri a nord-est del comune di San Roberto, nella città metropolitana di Reggio Calabria.

Terremoto tra Reggio Calabria e Messina: residenti svegliati dal movimento di mobili e vetri

La scossa è stata chiaramente avvertita dai residenti dell’area, molti dei quali si sono svegliati di soprassalto a causa del movimento di mobili e suppellettili. Diverse testimonianze parlano di vetri tremanti e oggetti in casa che si sono mossi per alcuni secondi.

Il terremoto è stato percepito non solo a Reggio Calabria, ma anche nei comuni limitrofi come Villa San Giovanni e nelle zone dell’entroterra. Non risultano invece segnalazioni dalla città di Messina, che si trova a circa 20 chilometri di distanza oltre lo Stretto.

Nessun danno segnalato dopo la scossa

Fortunatamente, al momento non si registrano danni a persone o cose. Inoltre, non sono state rilevate ulteriori scosse successive a quella principale, che resta l’unico evento sismico segnalato nelle prime ore della giornata.

Dati tecnici del terremoto registrati dall’Ingv

Stando ai rilievi dell’INGV, il sisma ha avuto coordinate geografiche pari a latitudine 38.2343 e longitudine 15.7738. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 15,8 chilometri.

I comuni coinvolti nell’area del sisma

Sono undici i comuni situati entro un raggio di dieci chilometri dall’epicentro del terremoto, tra cui il più popoloso è Bagnara Calabra. Altri tredici comuni si trovano invece entro i venti chilometri, tutti appartenenti alla provincia di Reggio Calabria, ad eccezione della città di Messina.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Terremoto Toscana: scossa di magnitudo 4.1 nella zona di Pistoia, la situazione
    Eventi estremi26 Marzo 2026

    Terremoto Toscana: scossa di magnitudo 4.1 nella zona di Pistoia, la situazione

    Il sisma di magnitudo 4.1 con epicentro vicino Pistoia è stato percepito in Toscana e oltre, anche per la profondità di 52 km.
  • Terremoto 4.0 tra Liguria e Toscana: i dati e le ultime news
    Eventi estremi25 Marzo 2026

    Terremoto 4.0 tra Liguria e Toscana: i dati e le ultime news

    Un terremoto del 4.0 tra Liguria e Toscana ha fatto tremare soprattutto le province di Massa Carrara e La Spezia. Ecco i dati e le ultime news.
  • Terremoto in Friuli Venezia Giulia di magnitudo 3.9, epicentro in provincia di Udine: la situazione
    Eventi estremi19 Marzo 2026

    Terremoto in Friuli Venezia Giulia di magnitudo 3.9, epicentro in provincia di Udine: la situazione

    Scossa avvertita distintamente dalla popolazione: epicentro a Moggio Udinese, nessun danno segnalato ma resta l’attenzione.
  • Valanga in montagna travolge due sciatori fuoripista: 19enne in gravi condizioni
    Eventi estremi17 Marzo 2026

    Valanga in montagna travolge due sciatori fuoripista: 19enne in gravi condizioni

    Valanga travolge due sciatori fuoripista nella zona della Conca di Presana: 19enne ricoverato in gravi condizioni.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, aprile al via con forte maltempo: la tendenza meteo
Tendenza29 Marzo 2026
Meteo, aprile al via con forte maltempo: la tendenza meteo
Settimana di Pasqua segnata da un vortice ciclonico con piogge, venti forti e mareggiate al Centro-sud. Possibile miglioramento da venerdì. La tendenza meteo
Meteo, dal 31 marzo nuova ondata di forte maltempo: la tendenza
Tendenza28 Marzo 2026
Meteo, dal 31 marzo nuova ondata di forte maltempo: la tendenza
Si profila una fase di forte maltempo per le regioni centro-meridionali con forti venti, possibili criticità e temperature sotto la norma. La tendenza meteo dal 31 marzo
Meteo: tra 30 e 31 marzo nuova incursione di aria fredda con venti in rinforzo. Ecco dove
Tendenza27 Marzo 2026
Meteo: tra 30 e 31 marzo nuova incursione di aria fredda con venti in rinforzo. Ecco dove
La tendenza meteo per l'inizio della settimana e quindi la fine di marzo vede un nuovo fronte freddo sull'Italia con venti in rinforzo e nevicate
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 30 Marzo ore 10:28

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154