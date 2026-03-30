Terremoto oggi a Reggio Calabria: scossa di magnitudo 3.1 con epicentro a San Roberto

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 ha colpito oggi la provincia di Reggio Calabria, con epicentro localizzato nel territorio di San Roberto. Il sisma è stato distintamente percepito dalla popolazione in diverse aree della Calabria, soprattutto nei centri più vicini all’epicentro.

Secondo i dati ufficiali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto è stato registrato alle ore 05:58 di lunedì 30 marzo 2026, pochi minuti prima delle sei del mattino. L’epicentro è stato individuato a circa 4 chilometri a nord-est del comune di San Roberto, nella città metropolitana di Reggio Calabria.

Terremoto tra Reggio Calabria e Messina: residenti svegliati dal movimento di mobili e vetri

La scossa è stata chiaramente avvertita dai residenti dell’area, molti dei quali si sono svegliati di soprassalto a causa del movimento di mobili e suppellettili. Diverse testimonianze parlano di vetri tremanti e oggetti in casa che si sono mossi per alcuni secondi.

Il terremoto è stato percepito non solo a Reggio Calabria, ma anche nei comuni limitrofi come Villa San Giovanni e nelle zone dell’entroterra. Non risultano invece segnalazioni dalla città di Messina, che si trova a circa 20 chilometri di distanza oltre lo Stretto.

Nessun danno segnalato dopo la scossa

Fortunatamente, al momento non si registrano danni a persone o cose. Inoltre, non sono state rilevate ulteriori scosse successive a quella principale, che resta l’unico evento sismico segnalato nelle prime ore della giornata.

Dati tecnici del terremoto registrati dall’Ingv

Stando ai rilievi dell’INGV, il sisma ha avuto coordinate geografiche pari a latitudine 38.2343 e longitudine 15.7738. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 15,8 chilometri.

I comuni coinvolti nell’area del sisma

Sono undici i comuni situati entro un raggio di dieci chilometri dall’epicentro del terremoto, tra cui il più popoloso è Bagnara Calabra. Altri tredici comuni si trovano invece entro i venti chilometri, tutti appartenenti alla provincia di Reggio Calabria, ad eccezione della città di Messina.