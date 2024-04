Terremoto a Taiwan, la costa orientale torna a tremare: la scossa più forte di magnitudo 6.3

In questi giorni Taiwan è stata scossa da una nuova serie di terremoti. dopo quello fortissimo del 3 aprile. L'isola, a 180 km dalla Cina, famosa in tutto il mondo per la sue modernità unita alla presenza di molti templi tradizionali cinesi, ha dovuto fare i conti con una serie di scosse di terremoto. La situazione.

Terremoto a Taiwan: la conta dei danni e dei feriti

Tra lunedì 22 aprile e martedì 23, Taiwan è stata colpita da una serie di scosse di terremoto che hanno raggiunto il loro apice con una scossa di magnitudo 6.3. La terra è iniziata a tremare intorno alle 17 locali di lunedì 22 aprile con una prima scossa di magnitudo 5,5 nella contea di Hualien, sulla costa orientale.



A comunicarlo è stato Wu Chien-fu, direttore del Centro sismologico dell'amministrazione meteorologica centrale di Taiwan. Successivamente si sono registrate una serie di scosse più piccole alcuni minuti dopo nella stess zona. Nella contea di Hualien sono crollati quattro edifici, mentre diversi residenti sono stati evacuati dalle loro case. Richiesta anche la chiusura delle scuole e degli uffici della contea a causa della minaccia di continue scosse.

Taiwan terremoto: più di 1.100 scosse di assestamento dopo il 3 aprile

Wu Chien-fu, direttore del Centro sismologico dell'Amministrazione meteorologica centrale di Taiwan, durante una conferenza stampa ha sottolineato come le ripetute scosse di terremoto siano legate al fortissimo scisma dello scorso 3 aprile, che è stato il più forte che abbia colpito Taiwan negli ultimi 25 anni.

L'attività sismica a Taiwan si è concentrata intorno alla contea di Hualien, sulla costa orientale. Le ripetute scosse di terremoto hanno fatto tremare gli edifici in gran parte del nord, dell'est e dell'ovest di Taiwan per tutta la notte. Kevin Lin, un impiegato che vive nella capitale Taipei, ha dichiarato alla stampa locale AFP di essere stato svegliato proprio dal terremoto: "ero troppo spaventato per muovermi e sono rimasto a letto".



Ricordiamo che la contea montuosa di Hualien, a circa 150 chilometri da Taipei, è stata l'epicentro del terremoto di magnitudo 7,2 che ha colpito l'isola lo scorso 3 aprile, danneggiando gravemente gli edifici della città di Hualien e provocando frane nella campagna circostante. Si contano da allora più di 1.100 scosse di assestamento.