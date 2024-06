Terremoto in Svizzera, scossa di magnitudo 4.2 sentita anche in Italia: i dettagli

Trema la terra in Svizzera tra i cantoni di Glarona e di Svitto. Nel cuore della notte tra lunedì 3 e martedì 4 giugno 2024, una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 si è registrata in Svizzera, ma è stata avvertita anche in Italia. La situazione e tutti i dettagli.

Terremoto in Svizzera: trema la terra e la scossa si avverte anche in Italia

Tanta paura in Svizzera per una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 avvertita nel cuore della notte. Intorno alle 2.34 del mattino di martedì 4 giugno 2024, è tremata la terra nel paese montuoso dell'Europa Centrale. L'epicentro, stando a quanto comunicato dall'Ingv, è vicino Studen, nel Canton Berna, sul passo del Pragel tra Svitto e Glarona, a 8,2 chilometri di profondità. La scossa di terremoto è stata avvertita fino a 100 km di distanza. Diversi i centri abitati della Svizzera dove la scossa è stata avvertita. Tra questi ci sono: Zurigo, Lucerna, Winterthur e San Gallo.

Come comunicato dal Servizio sismico svizzero, il terremoto è stato registrato nei pressi del Pragelpass, valico alpino che collega i cantoni di Glarona e Svitto nella Svizzera centrale. La scossa però è stata talmente forte da essere avvertita anche in Italia. In particolare nelle regioni del Nord: Piemonte e Lombardia. Al momento fortunatamente non si hanno notizie di danni a cose o persone.

Svizzera, dopo il terremoto diramato livello di pericolo arancione

Poco dopo la scossa di terremoto, l’Istituto Geofisico Elvetico ha diramato un livello di pericolo arancione di terzo livello. Nella nota diffusa dalla Servizio sismico svizzero alla stampa si legge: "Il Servizio sismico svizzero ha registrato un terremoto nel cantone Svitto, approssimativamente a 6 km a sud-ovest di Wägitalersee. Il terremoto è avvenuto il 4 giugno 2024 alle ore 02:34:32. Probabilmente questo terremoto è stato percepito in tutta la Svizzera. Un terremoto di questa magnitudo può causare alcuni lievi danni nelle vicinanze dell’epicentro".