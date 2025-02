Terremoto in Sicilia: sciame sismico sull'Etna, gli ultimi dati

È tornata a tremare la terra in Sicilia: un terremoto di magnitudo 3.7 è stato registrato intorno alle ore 14.19 di lunedì 10 febbraio 2025 con epicentro nei pressi di Linguaglossa, sul versante orientale dell’Etna.

Sicilia, nuova scossa di terremoto: paura tra i cittadini

L'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologi, ha confermato la scossa di terremoto registratasi in Sicilia intorno alle ore 14.19 di lunedì 10 febbraio 2025. L'epicentro del terremoto è stato nei pressi di Linguaglossa, comune della città metropolitana di Catania in Sicilia, sul versante orientale dell’Etna. La scossa di magnitudo 3.7 è stata avvertita in tutto il comune generando la paura tra i cittadini. Fortunatamente non si sono registrati danni né feriti.

Dopo la scossa di magnitudo 3.7 delle 14.19, l'istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato ulteriori scosse di terremoto, ma di entità più lieve. Le scosse di terremoto sono state registrate alle ore 9.32 e 12.52, ma anche nel pomeriggio tra le 14.21 e le 15.06. Al momento non si registrano segnalazioni di danni a cose o persone.

Terremoto in Sicilia dopo la scossa di magnitudo di 4.8 alle Eolie

Le scosse di terremoto registrate dall'Ingv arrivano a pochi giorni dalla forte scossa di magnitudo di 4.8 che ha fatto tremare la zona delle Eolie. Una scossa a cui ne sono seguite ben 15 come comunicato dall'Ingv lungo la zona tra tra il Messinese e il Palermitano. Infine un'altra scossa, anche se di entità lieve, è stata registrata nei giorni scorsi al largo di Ustica.