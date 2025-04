Terremoto nel Golfo di Policastro: scossa di magnitudo 3.1 con epicentro a Sapri

Una scossa di terremoto è stata registrata alle ore 23.36 di ieri sera, venerdì 11 aprile, nel Golfo di Policastro. Il sisma, di magnitudo 3.1, ha avuto come epicentro la città di Sapri, in provincia di Salerno, in una zona non lontana dal confine con la Basilicata.

Terremoto di profondità 249 chilometri: effetti contenuti in superficie

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto si è verificato a una profondità di ben 249 chilometri, un valore che ha contribuito a limitarne l’effetto in superficie. La scossa, infatti, è stata avvertita lievemente da alcuni residenti, ma non si segnalano al momento danni a persone o cose.

Epicentro vicino alla costa: monitoraggio in corso

L’epicentro si trova in una zona poco distante dal centro abitato, in un’area costiera dove il rischio sismico è noto ma non particolarmente elevato. Diverse segnalazioni sono arrivate dai comuni limitrofi, anche lucani, ma la situazione resta sotto controllo.

Protezione Civile allertata, nessuna replica registrata

La Protezione Civile è stata allertata e continua a monitorare l’evoluzione del fenomeno. Non risultano al momento repliche o nuove scosse. Le autorità invitano comunque alla calma e alla prudenza.