Terremoto, forte scossa oggi in Sicilia, magnitudo 4.8: avvertita anche in Calabria

Nella notte tra il 15 e il 16 aprile 2025, alle ore 3.26, una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito il Mar Ionio Meridionale, tra le coste della Sicilia orientale e della Calabria. Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione nelle province di Catania, Siracusa, Messina e Reggio Calabria, provocando apprensione ma senza causare danni o feriti.​

Terremoto 4.8 in Sicilia: dettagli del sisma, epicentro e profondità

Secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l'epicentro del terremoto è stato localizzato in mare, a circa 89 km da Siracusa e 72 km a sud-est di Reggio Calabria, a una profondità di 48 km.

L'evento sismico è stato registrato anche in altre località della Sicilia orientale e della Calabria meridionale, tra cui Acireale, Augusta, Noto e Modica. Molti cittadini sono stati svegliati nel cuore della notte dalle oscillazioni, descrivendo la scossa come "lunga e intensa".

Reazioni e misure precauzionali

Nonostante l'intensità della scossa, al momento non si segnalano danni a persone o edifici. Tuttavia, in alcuni comuni della provincia di Catania, come Aci Sant’Antonio, le scuole sono state chiuse in via precauzionale per consentire verifiche strutturali. Numerose sono state le chiamate ai vigili del fuoco da parte di cittadini allarmati, ma fortunatamente non si sono registrate situazioni di emergenza.