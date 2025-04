Terremoto Indonesia, forte scossa di magnitudo 6 al largo di Sumatra

Una forte scossa di terremoto è stata registrata in Indonesia, quando in Italia erano le ore 21:49 di ieri, lunedì 7 aprile 2025 (ore 3:49 in Indonesia di oggi 8 aprile). Stando ai dati forniti dai sismografi, il sisma che ha colpito il Paese è stato abbastanza forte. Infatti, i dati forniti indicano che si tratta di una scossa di terremoto caratterizzata da magnitudo 6. Di seguito riportiamo gli altri dettagli sul terremoto avvenuto in Indonesia nelle scorse ore.

Terremoto in Indonesia di magnitudo 6 al largo di Sumatra

La forte scossa di Terremoto che ha fatto tremare l'Indonesia ha avuto il suo epicentro a ben 65km a sud-est di Sinabang, una città situata sulla costa orientale dell’isola di Simeulue, che si trova al largo della costa occidentale di Sumatra. Il sisma ha avuto luogo ad una profondità di 30km.

Ci sono danni dopo il terremoto in Indonesia?

Per quello che concerne il bilancio dei danni dopo la scossa di terremoto che ha fatto tremare l'Indonesia, stando alle notizie circolate sugli organi di stampa locali, pare che al momento non siano stati segnalati danni a persone o cose.

L'Indonesia: terra di frequenti e intensi terremoti

L’Indonesia è una terra che da sempre ha a che fare con frequenti terremoti caratterizzati anche da notevole intensità. Il rischio sismico che solitamente interessa l’area, associato alla geografia e alla morfologia del Paese, rende l'Indonesia una terra molto vulnerabile soggetta anche al rischio di maremoti, noti in giapponese come tsunami.

Quando si parla di terremoti in Indonesia infatti l'accostamento ai maremoti è d'obbligo, soprattutto se si considera il fatto che si tratta comunque di un’area geografica del Pianeta nota per la sua natura balneare che è una delle principali attività locali e che rende l’Indonesia una delle località turistiche più gettonate del mondo.