Terremoto in Valle d'Aosta: scossa di magnitudo 3.4 a La Thuile - I dati del sisma

Scossa di terremoto registrata in Valle d'Aosta questa mattina: l'evento sismico ha avuto una magnitudo di 3.4 con epicentro a La Thuile. Altre due scosse più lievi sono avvenute in precedenza.
Eventi estremi12 Gennaio 2026 - ore 11:27 - Redatto da Meteo.it
Una scossa di terremoto si è verificata oggi in Valle d'Aosta. L'evento sismico è avvenuto alle ore 07:28 di questa mattina, lunedì 12 gennaio 2026. Come riportano i dati diramati dall'INGV, l'epicentro del sisma è stato registrato a 2 chilometri a Nord Ovest della cittadina di La Thuile, in provincia di Aosta, quindi a una distanza di 6 km dalla località di Pré-Saint-Didier e 8 km da Courmayeur.

Valle d'Aosta: terremoto oggi a La Thuile

Stando sempre ai dati forniti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa di terremoto ha avuto una magnitudo 3.4. Da una prima stima, la profondità dell'evento sismico è di circa 9.3 chilometri di profondità.

Due scosse di terremoto hanno preceduto il sisma più forte

A quanto si apprende dalle ultime notizie giunte in merito alla scossa di terremoto di questa mattina in Valle d'Aosta, il sisma è stato preceduto da altri due 2 eventi di natura sismica avvenuti nelle scorse ore: una prima scossa di terremoto con magnitudo 2.7 ha avuto luogo alle ore 04:07, mentre la seconda scossa della giornata è stata caratterizzata da un'intensità più lieve rispetto alle altre, con una magnitudo 1.2 registrata dai sismografi alle ore 04:28.

Valle d'Aosta: il terremoto non ha causato danni

Da una prima stima, secondo quanto riportato dalla Protezione civile, non sarebbero stati segnalati danni a persone o cose. Il sisma è stato percepito principalmente soltanto nella zona dell'alta Valle.

