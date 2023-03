Terremoto in Umbria, nuove scosse, la più forte di 4.6: scuole chiuse. Le immagini

La terra continua a tremare. Dopo la scossa di ieri pomeriggio, giovedì 9 marzo, il terremoto in Umbria è tornato a farsi sentire poche ore dopo con un altro evento tellurico alle 20.08 del 4.6 e alle 20.13 del 3.8, secondo i dati riportati dal sito dell'Ingv - l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Terremoto in Umbria: la terra continua a tremare, due scosse più forti a distanza di 5 minuti

Per quanto riguarda il terremoto in Umbria sono state registrate, a distanza di 5 minuti, nella serata di ieri, 9 marzo 2023, altre due scosse. La prima alle 20.8 di magnitudo 4.6 e la seconda, alle 20.13, di magnitudo 3.8. L'epicentro è stato localizzato quasi nello stesso punto della scossa del pomeriggio, ovvero a circa 6 chilometri da Umbertide, ad una profondità di 8 chilometri.

I due terremoti di magnitudo 4.3 e 4.6 che sono avvenuti nella zona di #Umbertide (Perugia), hanno provocato l'apertura di crepe e la caduta di calcinacci in diversi edifici della città. Quattro palazzine e un'azienda sono state evacuate in via precauzionale. #terremoto pic.twitter.com/QnjgGNRo2q — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) March 9, 2023

Molti cittadini sono scesi in strada preoccupati anche perché dal pomeriggio la terra ha continuato a tremare e l'INGV ha registrato fino alle ore 20.08 e anche successivamente, numerose scosse più lievi. Case e palazzi hanno tremato in una vasta zona dell'Umbria. Ad avvertire i vari sisma sono stati gli abitanti delle province di Perugia, di Arezzo e nel Ternano fino alle Marche e alla costa adriatica.

🔴 In diretta tutti gli aggiornamenti sul #terremoto in Umbria: persone evacuate e scuole chiuse#Mattino5 pic.twitter.com/CaDrUYGhIe — Mattino5 (@mattino5) March 10, 2023

Nel pomeriggio di ieri i primi sopralluoghi a Umbertide e nei centri vicini non avevano fatto segnalare danni né problemi per le persone nonostante le numerose telefonate giunte ai vigili del fuoco. Sono stati segnalati piccoli distacchi di intonaco, e cornicioni o tegole cadute. I controlli verranno ripetuti anche nella giornata di oggi, dopo le numerose scosse che si stanno verificando nella zona. Per questo motivo, per la sicurezza di tutti gli studenti, è stato deciso di chiudere le scuole nelle aree interessate in modo da poter verificare la tenuta delle varie strutture.

Le parole del sindaco di Umbertide: ecco la situazione

Il Sindaco di Umbertide, raggiunto dai media, ha raccontato, brevemente, la situazione nel suo comune sottolineando che il sisma: "Si è sentito fortissimo". Qui i sopralluoghi sono stati eseguiti in primis nell'ospedale e negli edifici scolastici, ma per precauzione sia ad Umbertide e anche a Perugia le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse.