Roma, con il grande caldo estivo torna l’invasione delle blatte volanti

Anche Roma negli ultimi giorni è stata colpita dalla prima grande ondata di calore dell'estate 2025. L'anticiclone nord-africano ha portato lungo tutto lo stivale sole, afa e temperature di gran lunga superiori alla media con valori che hanno sfiorato, in alcune città, anche i 40°. Con il caldo Roma è tornata a "popolarsi" di blatte ed insetti. Cosa sta succedendo?

Allarme blatte volanti a Roma: cosa succede?

Con l'aumento delle temperature e il grande caldo in diverse città scatta l'allarme insetti. Tra queste c'è anche Roma dove negli ultimi giorni le blatte sono tornate protagoniste per le strade della città eterna in diversi quartieri tra cui Boccea, Aurelio e Monte Mario. Le strade di Roma sono "popolate" dalla blatta volante americana, una speciale chiamata periplaneta americana.

Si tratta di uno degli scarafaggi più grandi e veloci che, oltre ad utilizzare le zampe per muoversi, può anche spostarsi rapidamente volando. Questa tipologia di scarafaggi ama le zone umide, non tollera il freddo ed è solita abitare e volare negli scantinati di case o aziende dove la temperatura è intorno ai 20° oppure in luoghi con temperature calde intorno ai 30°.

Per questo motivo, con l'arrivo del caldo, questa specie di blatte sono comparse per le strade di Roma diventando oggetto di foto e video da parte di tanti cittadini.

A #Roma non bastavano i #cinghiali, i #gabbiani e i #sorci.

Nossignori!

Nella Roma del #Giubileo2025, nella Roma di #Gualtieri ora "ospitiamo" anche le #blatte.

Ormai più che la Capitale d'#Italia è uno zoo diffuso.

Con tutti i rischi che denuncia qui @GianniniDanRoma ⬇️ pic.twitter.com/pXU0hFarFd — Donatella Chiodi #spuntablu (@ChiodiDonatella) June 15, 2025

Blatte a Roma in piena estate: "Non sono una novità"

L'estate 2025 ha portato non solo il grande caldo, ma anche le blatte per le strade di Roma. Sui social negli ultimi giorni sono stati pubblicati diversi video in cui è possibile vedere questi enormi scarafaggi volanti muoversi in diversi quartieri della città eterna.

Nel dettaglio le blatte avvistate per le strade di Roma sono della specie Periplaneta americana, ossia la blatta americana, che si presenta di grandi dimensioni, anche 5 cm di lunghezza, capace di muoversi volando.