FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Terremoto in Sicilia di magnitudo 3.3, epicentro a Bronte

Terremoto in Sicilia di magnitudo 3.3, epicentro a Bronte

Due lievi scosse di terremoto hanno interessato la Sicilia la sera del 22 ottobre 2025: la prima nello Stretto di Sicilia (magnitudo 3.2) e la seconda nei pressi di Bronte, in provincia di Catania (magnitudo 3.3). Nessun danno segnalato.
Eventi estremi23 Ottobre 2025 - ore 10:31 - Redatto da Meteo.it
Eventi estremi23 Ottobre 2025 - ore 10:31 - Redatto da Meteo.it

Alle 21:51 del 22 ottobre 2025, una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata dallo INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) nello Stretto di Sicilia, a una profondità di 26.6 km.

L’evento sismico, localizzato in mare tra la Sicilia e la Tunisia, è stato avvertito lievemente lungo alcune zone costiere della Sicilia sud-occidentale, ma non ha causato danni. Secondo la scala Richter, un sisma di questa intensità è classificato come “molto leggero”, ovvero spesso percepito ma raramente dannoso. Si tratta di movimenti tellurici di bassa energia, che tuttavia vengono monitorati costantemente per verificare eventuali sequenze o repliche.

Terremoto: nuova scossa di magnitudo 3.3 nei pressi di Bronte (CT)

Poco prima, alle 22:23 ora italiana (20:23 UTC), un’altra scossa di magnitudo 3.3 è stata avvertita in Sicilia orientale, con epicentro 10 km a sud-ovest di Bronte (CT).

Il terremoto si è verificato a una profondità di 24 km, con coordinate geografiche 37.7370 N, 14.7360 E, ed è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV_OE di Catania.

Anche in questo caso, il sisma è stato avvertito distintamente nei comuni vicini come Bronte, Adrano, Maniace e Randazzo, ma non risultano segnalazioni di danni o feriti. L’area interessata, situata alle pendici dell’Etna, è notoriamente soggetta a frequente attività sismica di bassa e media intensità.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Terremoto Campi Flegrei, prosegue lo sciame sismico a Pozzuoli: registrate 55 scosse
    Eventi estremi20 Ottobre 2025

    Terremoto Campi Flegrei, prosegue lo sciame sismico a Pozzuoli: registrate 55 scosse

    Pozzuoli, sciame sismico ai Campi Flegrei con 55 scosse di terremoto. La più alta ha una magnitudo di 2.5
  • Terremoto Campi Flegrei oggi, domenica 12 ottobre 2025: Magnitudo 2.5
    Eventi estremi12 Ottobre 2025

    Terremoto Campi Flegrei oggi, domenica 12 ottobre 2025: Magnitudo 2.5

    Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita oggi pomeriggio ai Campi Flegrei: la terra ha tremato alle 15.35
  • Vulcani, dai terremoti un aiuto per cercare di prevedere le eruzioni: lo studio sull’Etna
    Eventi estremi10 Ottobre 2025

    Vulcani, dai terremoti un aiuto per cercare di prevedere le eruzioni: lo studio sull’Etna

    Uno studio italiano Ingv su venti anni di dati dell’Etna si concentra sul rapporto tra terremoti di bassa e alta intensità.
  • Terremoto di magnitudo 7.4 nelle Filippine: iniziale allerta tsunami
    Eventi estremi10 Ottobre 2025

    Terremoto di magnitudo 7.4 nelle Filippine: iniziale allerta tsunami

    Un forte terremoto di magnitudo 7.4 ha scosso le Filippine meridionali ma l'allarme tsunami è stato successivamente revocato.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: domenica 26 e lunedì 27 ancora piogge, venti e neve! Quando migliora?
Tendenza23 Ottobre 2025
Meteo: domenica 26 e lunedì 27 ancora piogge, venti e neve! Quando migliora?
La tendenza meteo da domenica 26 conferma una nuova fase di maltempo che si protrarrà anche lunedì 27: attese piogge, forti venti e nevicate.
Meteo, fine settimana a due facce: sabato tranquillo, nuove piogge domenica. La tendenza dal 25 ottobre
Tendenza22 Ottobre 2025
Meteo, fine settimana a due facce: sabato tranquillo, nuove piogge domenica. La tendenza dal 25 ottobre
Weekend diviso in due: sabato condizioni meteo stabili quasi ovunque, domenica si conferma una nuova perturbazione. La tendenza
Meteo: tempo in miglioramento venerdì 24 ottobre, poi nuove piogge
Tendenza21 Ottobre 2025
Meteo: tempo in miglioramento venerdì 24 ottobre, poi nuove piogge
Breve pausa dal maltempo, poi arriva una nuova perturbazione tra sabato e domenica. La tendenza meteo nei dettagli
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 23 Ottobre ore 13:43

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154