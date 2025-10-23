FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: domenica 26 e lunedì 27 ancora piogge, venti e neve! Quand...

Meteo: domenica 26 e lunedì 27 ancora piogge, venti e neve! Quando migliora?

La tendenza meteo da domenica 26 conferma una nuova fase di maltempo che si protrarrà anche lunedì 27: attese piogge, forti venti e nevicate.
Tendenza23 Ottobre 2025 - ore 11:29 - Redatto da Meteo.it
Tendenza23 Ottobre 2025 - ore 11:29 - Redatto da Meteo.it

Domenica 26, anche secondo gli ultimi aggiornamenti, si conferma l’arrivo di una nuova perturbazione che coinvolgerà soprattutto il Centro Italia, portando però qualche locale pioggia anche su Sardegna settentrionale, nord della Campania e della Puglia, Emilia Romagna e Venezie.

Dal pomeriggio venti di Foehn in intensificazione nelle valli alpine occidentali; moderato Libeccio su Ligure orientale e meridionale, Canale di Sicilia, Canale di Sardegna e Ionio; moderati venti da sud nel Salento. Le temperature saranno temporaneamente in rialzo al Sud e nelle Isole maggiori, anche sensibile in Sicilia; non subiranno variazioni significative nel resto del paese.

Inizio di settimana ancora instabile con piogge e venti, da martedì 28 migliora: la tendenza meteo

Lunedì 27 la situazione tenderà rapidamente a migliorare nel pomeriggio, mentre nella prima parte di giornata avremo ancora un po’ di instabilità con il rischio di piogge nelle regioni del Centro-Sud. Peggiora sui settori alpini per l’addossarsi di una perturbazione: sono attese precipitazioni diffuse, anche moderate, nevose oltre i 1000-1200 metri.

Attenzione, si attiveranno forti venti di Maestrale in Sardegna, Tirreno centro-meridionale e Sicilia con raffiche burrascose anche prossime agli 80-90 km/h in Sardegna. Molto mossi o agitati i mari di ponente. L’aria decisamente più fresca che seguirà la perturbazione determinerà un sensibile calo termico al Centro-Sud.

Tra martedì 28 e mercoledì 29 la situazione sarà relativamente tranquilla in tutto il paese con temperature in rialzo e nella norma, venti in indebolimento al Centro-Sud e moto ondoso in attenuazione.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, fine settimana a due facce: sabato tranquillo, nuove piogge domenica. La tendenza dal 25 ottobre
    Tendenza22 Ottobre 2025

    Meteo, fine settimana a due facce: sabato tranquillo, nuove piogge domenica. La tendenza dal 25 ottobre

    Weekend diviso in due: sabato condizioni meteo stabili quasi ovunque, domenica si conferma una nuova perturbazione. La tendenza
  • Meteo: tempo in miglioramento venerdì 24 ottobre, poi nuove piogge
    Tendenza21 Ottobre 2025

    Meteo: tempo in miglioramento venerdì 24 ottobre, poi nuove piogge

    Breve pausa dal maltempo, poi arriva una nuova perturbazione tra sabato e domenica. La tendenza meteo nei dettagli
  • Meteo, dal 24 ottobre caldo anomalo con picchi vicini ai 30 gradi
    Tendenza20 Ottobre 2025

    Meteo, dal 24 ottobre caldo anomalo con picchi vicini ai 30 gradi

    Fase di tempo molto variabile nella seconda parte della settimana con una nuova perturbazione al Nord. Al Centro-sud clima estivo. La tendenza meteo
  • Meteo, caldo anomalo al Sud con punte di 30 gradi: ecco quando
    Tendenza19 Ottobre 2025

    Meteo, caldo anomalo al Sud con punte di 30 gradi: ecco quando

    Da metà settimana tempo molto variabile con nuove precipitazioni. Afflusso di aria calda: venerdì picchi di 30 gradi al Sud e Isole. La tendenza meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, fine settimana a due facce: sabato tranquillo, nuove piogge domenica. La tendenza dal 25 ottobre
Tendenza22 Ottobre 2025
Meteo, fine settimana a due facce: sabato tranquillo, nuove piogge domenica. La tendenza dal 25 ottobre
Weekend diviso in due: sabato condizioni meteo stabili quasi ovunque, domenica si conferma una nuova perturbazione. La tendenza
Meteo: tempo in miglioramento venerdì 24 ottobre, poi nuove piogge
Tendenza21 Ottobre 2025
Meteo: tempo in miglioramento venerdì 24 ottobre, poi nuove piogge
Breve pausa dal maltempo, poi arriva una nuova perturbazione tra sabato e domenica. La tendenza meteo nei dettagli
Meteo, dal 24 ottobre caldo anomalo con picchi vicini ai 30 gradi
Tendenza20 Ottobre 2025
Meteo, dal 24 ottobre caldo anomalo con picchi vicini ai 30 gradi
Fase di tempo molto variabile nella seconda parte della settimana con una nuova perturbazione al Nord. Al Centro-sud clima estivo. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 23 Ottobre ore 13:43

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154