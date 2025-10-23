FacebookInstagramXWhatsApp

Rischio nubifragi e venti di burrasca, torna anche la neve sulle Alpi. Le previsioni meteo da giovedì 23 ottobre

Potente perturbazione sull'Italia: oggi porterà maltempo in molte regioni, con piogge intense e venti molto forti. Rischio di situazioni critiche
Previsione23 Ottobre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
La giornata di oggi, giovedì 23 ottobre, sarà segnata da una fase di forte maltempo per l’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica, la numero 5 del mese.
Il sistema perturbato attraverserà velocemente l’Italia portando una fase di maltempo soprattutto al Nord e nelle regioni tirreniche, dove saranno possibili delle criticità per le forti piogge e temporali, oltre che per i venti molto intensi che accompagnano la perturbazione e che insisteranno anche venerdì alle spalle della perturbazione, orientandosi dai quadranti settentrionali e portando un calo termico, tranne in pianura al Nord.

Dopo un diffuso miglioramento atteso già per venerdì, anche la giornata di sabato trascorrerà molto probabilmente con tempo in prevalenza stabile. Per domenica, invece, si profila un nuovo peggioramento per un’altra perturbazione che, stando ai dati attuali, dovrebbe investire la Sardegna e le regioni centrali.

Le previsioni meteo per giovedì 23 ottobre

Nuvole su quasi tutta Italia, più compatte al Nord e al Centro; più spazi di sereno in Puglia, Calabria ionica e Sicilia. Al mattino piogge diffuse su Nord-Ovest, Triveneto e alta Toscana, con possibili temporali in Liguria; piogge deboli e intermittenti su Lazio e Campania.
Nel pomeriggio forti piogge e temporali, con rischio di nubifragi, su Lombardia orientale, al Nord-Est, in Emilia, Toscana e Umbria. Piogge sparse anche nel resto del Nord, tranne Pianura piemontese e Ponente ligure, nel versante tirrenico fino alla Calabria, e in Sardegna. In serata le precipitazioni insisteranno in Triveneto, sul medio Adriatico e al Sud, con forti temporali in Campania; rasserena al Nord-Ovest e in Toscana.
Sulle Alpi dal pomeriggio quota neve intorno a 2000 metri nel settore occidentale e lombardo; in serata in gran parte dell’arco alpino nevicherà fino a 1.600/1.700 metri.
Temperature massime in calo al Nord-Ovest; nella successiva notte brusco calo termico nelle aree interessate dai rasserenamenti. Forti venti occidentali o meridionali su tutti i mari, in Sardegna e nelle regioni centrali; mari molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per venerdì 24 ottobre

Tempo in generale miglioramento, con residue piogge fino al mattino in Friuli Venezia Giulia e nel basso versante tirrenico; nel corso della giornata un po’ di nuvolosità anche nelle zone interne e tirreniche del Centro, nelle Isole e sulle Alpi di confine. Temperature minime in calo al Centro-Nord; massime in rialzo in pianura al Nord, in calo altrove. Ventoso per forti venti nordoccidentali, Foehn al Nord-Ovest.

