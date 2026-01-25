Meteo, piogge diffuse e neve in arrivo: le previsioni da domenica 25 gennaio

Prosegue il via vai di perturbazioni sull'Italia, e in queste ore a influenzare le condizioni meteo in molte delle nostre regioni troviamo la perturbazione numero 10 di gennaio, giunta nella giornata di ieri. Nella giornata di oggi, domenica 25 gennaio, lo stesso sistema perturbato porterà maltempo in gran parte del Paese, risparmiando parzialmente solo il Nord-Ovest, con nuove nevicate sulle zone montuose, specie al Centro-Nord. Nel frattempo le temperature continueranno a oscillare attorno ai valori medi stagionali, con un freddo quindi non eccessivo.

In base alle attuali proiezioni meteo, anche la prossima settimana sarà segnata dall'arrivo di nuove perturbazioni, e in Italia il maltempo rimarrà quindi protagonista e in alcune fasi potrà risultare anche intenso, con piogge localmente abbondanti, vento forte e tanta neve in vista specialmente per le Alpi.

Le previsioni meteo per domenica 25 gennaio

Oggi nuvole ovunque. Nel corso del giorno piogge sparse, alternate a momenti di tregua, sono attese al Nord-Est, in gran parte del Centro (a eccezione delle coste di Abruzzo e Molise), al Sud e nelle Isole, con nevicate oltre 500-900 metri su Alpi e Appennino settentrionale, al di sopra di 900-1400 metri sull’Appennino centrale. Temperature minime in rialzo al Sud, con poche variazioni altrove; massime in diminuzione nelle regioni tirreniche e Isole, quasi invariate altrove.

Le previsioni meteo per lunedì 26 gennaio

Domani inizialmente avremo ancora nubi dappertutto, ma con graduali schiarite al Nord-Ovest e sulle Alpi orientali. Nel corso del giorno piogge sparse, per lo più da deboli a moderate, su gran parte del Centro-Sud e Isole, con nevicate oltre 700-1000 metri su Appennino centrale e zone montuose della Sardegna, al di sopra di 1000-1300 metri su Appennino Meridionale e rilievi della Sicilia. Temperature minime quasi dappertutto in diminuzione; massime in rialzo al Nord-Ovest, stazionarie o in leggero calo altrove.