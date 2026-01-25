FacebookInstagramXWhatsApp

Maltempo diffuso e neve fino a bassa quota. Le previsioni meteo da domenica 25 gennaio

Domenica di maltempo su gran parte d’Italia, con neve sui rilievi e venti forti. Attese nuove perturbazioni nei prossimi giorni.
Previsione25 Gennaio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Un’altra perturbazione atlantica ha raggiunto la nostra Penisola, determinando un nuovo deciso peggioramento con piogge diffuse, accompagnate da nevicate fino a 600-800 metri di quota sui rilievi del Nord, oltre i 1000 metri in Appennino. Ci aspetta, quindi, una domenica di maltempo in gran parte del Paese, in particolare su Nord-Est, Centro-Sud e Isole Maggiori. Nel frattempo le temperature continuano a oscillare attorno ai valori medi stagionali, con un freddo normale per il periodo.
In base alle proiezioni si conferma che anche tutta la prossima settimana sarà caratterizzata dal continuo via vai di perturbazioni sull’Italia, dove quindi il maltempo rimarrà protagonista.

Le previsioni meteo per domenica 25 gennaio

Cieli molto nuvolosi o coperti praticamente in tutto il Paese, con l'eccezione di timide schiarite pomeridiane sulle Alpi occidentali. Nel corso del giorno piogge sparse, alternate a momenti di pausa, coinvolgeranno il Nord-Est e l'Emilia Romagna, gran parte del Centro (a eccezione delle coste tra Abruzzo e Molise), il Sud e le Isole, con nevicate oltre 500-900 metri su Alpi e Appennino settentrionale, al di sopra di 900-1400 metri sull’Appennino centrale.
Temperature massime in diminuzione nelle regioni tirreniche e Isole, quasi invariate altrove. Venti meridionali burrascosi tra basso Adriatico e Mar Ionio; venti di Maestrale in rinforzo sui mari di ponente. In questi settori i mari potranno risultare molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per lunedì 26 gennaio

Inizialmente le nubi avranno ancora la meglio dappertutto, ma con graduali schiarite al Nord-Ovest e sulle Alpi orientali. Nel corso del giorno piogge sparse, per lo più da deboli a moderate, interesseranno gran parte del Centro-Sud e le Isole, con nevicate oltre 700-1000 metri sull'Appennino centrale e sulle zone montuose della Sardegna, al di sopra di 1000-1300 metri sull'Appennino meridionale e sui rilievi della Sicilia.
Temperature minime quasi dappertutto in diminuzione; massime in rialzo al Nord-Ovest, stazionarie o in leggero calo altrove.

