Domani settimana al via con tempo instabile, torna anche la nebbia. Le previsioni da lunedì 25 gennaio

La perturbazione numero 10 di gennaio è attualmente in atto sull’Italia ed è responsabile di una domenica di maltempo su parte del Paese, in particolare su Nord-Est, Centro-Sud e Isole maggiori. Anche la settimana che sta per cominciare resterà esposta al continuo passaggio di perturbazioni atlantiche: continuerà infatti ad affluire aria oceanica, temperata e molto umida, all’interno della quale si muoveranno numerose perturbazioni cariche di precipitazioni. In particolare, la prossima perturbazione (la numero 11 del mese) è attesa tra la fine di martedì e mercoledì, e probabilmente sarà responsabile di piogge intense e abbondanti, nevicate significative in montagna e raffiche tempestose sui mari del Centro-Sud. Dal punto di vista termico, non si intravedono irruzioni di aria fredda significative: le temperature resteranno attorno ai valori medi stagionali, con un freddo nella norma dal punto di vista climatico.

Le previsioni meteo per lunedì 26 gennaio

Domani al mattino nuvolosità diffusa, a tratti compatta, con nebbie in Pianura Padana. Locali piogge interesseranno la costa tirrenica della Toscana, il basso Tirreno, la Sicilia e la Sardegna, a tratti anche sotto forma di rovescio. Nel corso del pomeriggio miglioramento deciso al Nord, con cieli sereni o poco nuvolosi, mentre sulle regioni centrali avremo condizioni generalmente poco nuvolose. La situazione resta invece instabile al Sud e sulle Isole maggiori, dove saranno possibili locali rovesci e temporali. Poche nevicate sull’Appennino meridionale oltre i 1.300 metri.

Le temperature vedranno minime in calo; massime in diminuzione al Sud e in Sicilia, senza grandi variazioni altrove, se non un lieve aumento possibile al Nord. Per quanto riguarda i venti, soffieranno in prevalenza settentrionali, più sostenuti sui mari di ponente e tra le Isole Maggiori, con raffiche anche superiori agli 80 km/h. I mari risulteranno in questi bacini localmente agitati.

Le previsioni meteo per martedì 27 gennaio

Martedì mattinata nel complesso tranquilla, soprattutto al mattino, con cieli sereni o solo parzialmente nuvolosi. Attenzione però alle nebbie in Pianura Padana e nelle valli interne delle regioni centrali. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà soleggiato su gran parte del Centro, al Sud, in Sicilia e anche al Nord-Est.

La nuvolosità tenderà invece ad aumentare tra Nord-Ovest, Toscana e Sardegna. Su questi settori le piogge saranno in diffusione entro la serata, localmente anche di forte intensità, con nevicate sul Nord-Ovest fino a 300–500 metri. I venti saranno in progressivo rinforzo entro fine sera. Per quanto riguarda le temperature minime, valori in calo; massime, in calo al Nord, in aumento sulle isole, senza grandi variazioni altrove.