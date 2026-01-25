FacebookInstagramXWhatsApp

Domani settimana al via con tempo instabile, torna anche la nebbia. Le previsioni da lunedì 25 gennaio

Lunedì si faranno ancora sentire gli effetti della perturbazione in transito in queste ore: piogge soprattutto al Sud e sulle Isole
Previsione25 Gennaio 2026 - ore 12:29 - Redatto da Meteo.it
La perturbazione numero 10 di gennaio è attualmente in atto sull’Italia ed è responsabile di una domenica di maltempo su parte del Paese, in particolare su Nord-Est, Centro-Sud e Isole maggiori. Anche la settimana che sta per cominciare resterà esposta al continuo passaggio di perturbazioni atlantiche: continuerà infatti ad affluire aria oceanica, temperata e molto umida, all’interno della quale si muoveranno numerose perturbazioni cariche di precipitazioni. In particolare, la prossima perturbazione (la numero 11 del mese) è attesa tra la fine di martedì e mercoledì, e probabilmente sarà responsabile di piogge intense e abbondanti, nevicate significative in montagna e raffiche tempestose sui mari del Centro-Sud. Dal punto di vista termico, non si intravedono irruzioni di aria fredda significative: le temperature resteranno attorno ai valori medi stagionali, con un freddo nella norma dal punto di vista climatico.

Le previsioni meteo per lunedì 26 gennaio

Domani al mattino nuvolosità diffusa, a tratti compatta, con nebbie in Pianura Padana. Locali piogge interesseranno la costa tirrenica della Toscana, il basso Tirreno, la Sicilia e la Sardegna, a tratti anche sotto forma di rovescio. Nel corso del pomeriggio miglioramento deciso al Nord, con cieli sereni o poco nuvolosi, mentre sulle regioni centrali avremo condizioni generalmente poco nuvolose. La situazione resta invece instabile al Sud e sulle Isole maggiori, dove saranno possibili locali rovesci e temporali. Poche nevicate sull’Appennino meridionale oltre i 1.300 metri.

Le temperature vedranno minime in calo; massime in diminuzione al Sud e in Sicilia, senza grandi variazioni altrove, se non un lieve aumento possibile al Nord. Per quanto riguarda i venti, soffieranno in prevalenza settentrionali, più sostenuti sui mari di ponente e tra le Isole Maggiori, con raffiche anche superiori agli 80 km/h. I mari risulteranno in questi bacini localmente agitati.

Le previsioni meteo per martedì 27 gennaio

Martedì mattinata nel complesso tranquilla, soprattutto al mattino, con cieli sereni o solo parzialmente nuvolosi. Attenzione però alle nebbie in Pianura Padana e nelle valli interne delle regioni centrali. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà soleggiato su gran parte del Centro, al Sud, in Sicilia e anche al Nord-Est.
La nuvolosità tenderà invece ad aumentare tra Nord-Ovest, Toscana e Sardegna. Su questi settori le piogge saranno in diffusione entro la serata, localmente anche di forte intensità, con nevicate sul Nord-Ovest fino a 300–500 metri. I venti saranno in progressivo rinforzo entro fine sera. Per quanto riguarda le temperature minime, valori in calo; massime, in calo al Nord, in aumento sulle isole, senza grandi variazioni altrove.

