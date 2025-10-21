FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: tempo in miglioramento venerdì 24 ottobre, poi nuove piogg...

Meteo: tempo in miglioramento venerdì 24 ottobre, poi nuove piogge

Breve pausa dal maltempo, poi arriva una nuova perturbazione tra sabato e domenica. La tendenza meteo nei dettagli
Tendenza21 Ottobre 2025 - ore 11:54 - Redatto da Meteo.it
Tendenza21 Ottobre 2025 - ore 11:54 - Redatto da Meteo.it

Alle spalle della veloce perturbazione attesa giovedì sull’Italia, subentrerà un temporaneo miglioramento meteo.
La giornata di venerdì, infatti, si prospetta stabile e soleggiata sulla maggioranza delle regioni: da segnalare alcuni annuvolamenti irregolari sulla Sardegna, sul versante tirrenico e a ridosso delle Alpi occidentali, ma senza particolari conseguenze.

La tendenza meteo per il fine settimana resta molto incerta, ma con la persistenza di un flusso umido e temperato occidentale abbastanza ondulato, in seno al quale si muoveranno altri sistemi perturbati atlantici diretti verso il bacino del Mediterraneo e dunque anche verso il nostro Paese.

Una di queste (la numero 6 di ottobre) dovrebbe attraversare il Centro-Sud tra la seconda parte di sabato e la giornata di domenica, con alcune precipitazioni a partire dal pomeriggio-sera e dalla Sardegna, in successiva estensione alle regioni centrali, a Campania, Basilicata e Puglia. Ai margini dovrebbero restare le regioni settentrionali e le estreme meridionali ma, come detto, si tratta di un’evoluzione che andrà seguita nei dettagli e nelle tempistiche con i prossimi aggiornamenti.

Anche l’evoluzione a più lungo termine, per la prossima settimana, mostra una scarsa predicibilità: quello che possiamo dire in base a quanto mostrato oggi dai modelli a nostra disposizione, è una prosecuzione dell’attuale dinamicità almeno fin quasi a fine mese, con occasione per altre fasi piovose.

Dal punto di vista termico, fino a domenica si osserveranno oscillazioni anche abbastanza marcate, per lo più dettate dall’andamento delle condizioni meteorologiche, con un clima molto più mite al Sud e sulle Isole (a tratti caldo fuori stagione), più autunnale e fresco al Nord. Nel corso della prossima settimana, invece, si potrebbe andare incontro ad un generale raffreddamento, per l’ingresso di aria polare marittima fino al basso mar Mediterraneo.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, dal 24 ottobre caldo anomalo con picchi vicini ai 30 gradi
    Tendenza20 Ottobre 2025

    Meteo, dal 24 ottobre caldo anomalo con picchi vicini ai 30 gradi

    Fase di tempo molto variabile nella seconda parte della settimana con una nuova perturbazione al Nord. Al Centro-sud clima estivo. La tendenza meteo
  • Meteo, caldo anomalo al Sud con punte di 30 gradi: ecco quando
    Tendenza19 Ottobre 2025

    Meteo, caldo anomalo al Sud con punte di 30 gradi: ecco quando

    Da metà settimana tempo molto variabile con nuove precipitazioni. Afflusso di aria calda: venerdì picchi di 30 gradi al Sud e Isole. La tendenza meteo
  • Meteo, prossima settimana torna la pioggia al Centro-Nord
    Tendenza18 Ottobre 2025

    Meteo, prossima settimana torna la pioggia al Centro-Nord

    Vivremo un graduale rialzo delle temperature, in particolare sulle regioni centro-meridionali, dove osserveremo di nuovo valori tipici della tarda estate
  • Meteo, settimana al via con una nuova perturbazione: torna la pioggia anche al Nord. La tendenza da lunedì 20 ottobre
    Tendenza17 Ottobre 2025

    Meteo, settimana al via con una nuova perturbazione: torna la pioggia anche al Nord. La tendenza da lunedì 20 ottobre

    Dopo un periodo insolitamente lungo di tempo asciutto, a inizio settimana torna la pioggia anche al Nord. Gli aggiornamenti meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, dal 24 ottobre caldo anomalo con picchi vicini ai 30 gradi
Tendenza20 Ottobre 2025
Meteo, dal 24 ottobre caldo anomalo con picchi vicini ai 30 gradi
Fase di tempo molto variabile nella seconda parte della settimana con una nuova perturbazione al Nord. Al Centro-sud clima estivo. La tendenza meteo
Meteo, caldo anomalo al Sud con punte di 30 gradi: ecco quando
Tendenza19 Ottobre 2025
Meteo, caldo anomalo al Sud con punte di 30 gradi: ecco quando
Da metà settimana tempo molto variabile con nuove precipitazioni. Afflusso di aria calda: venerdì picchi di 30 gradi al Sud e Isole. La tendenza meteo
Meteo, prossima settimana torna la pioggia al Centro-Nord
Tendenza18 Ottobre 2025
Meteo, prossima settimana torna la pioggia al Centro-Nord
Vivremo un graduale rialzo delle temperature, in particolare sulle regioni centro-meridionali, dove osserveremo di nuovo valori tipici della tarda estate
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 21 Ottobre ore 14:06

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154