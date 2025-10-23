FacebookInstagramXWhatsApp

  3. Meteo: 23 ottobre con forte maltempo. Le zone a rischio nubifragi

Un'intensa perturbazione (la n.5 del mese) porterà oggi (giovedì 23) forte maltempo su diverse regioni, con raffiche di vento e rischio nubifragi
Previsione23 Ottobre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Una nuova perturbazione (la numero 5 di ottobre) nel corso della giornata odierna (giovedì 23 ottobre) porterà maltempo, con piogge localmente anche intense, su tutto il Nord, gran parte del Centro e le regioni del basso versante tirrenico, mentre venti intensi spazzeranno tutti i mari attorno alla Penisola. Domani (venerdì 24) sarà un’altra giornata decisamente ventosa al Centro-Sud e Isole, ma con tempo in miglioramento: la perturbazioni infatti si allontanerà dall’Italia e le piogge saranno quasi del tutto assenti.

Il fine settimana inizierà sabato 25 con tempo in prevalenza stabile, mentre per domenica 26 pare al momento probabile l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 6 di ottobre) che, secondo le attuali proiezioni, dovrebbe portare le sue piogge soprattutto sulle regioni centrali e la Sardegna, per poi causare un peggioramento del tempo, nella giornata di lunedì 27, anche su gran parte del Sud. Le temperature nei prossimi giorni faranno registrare valori tendenzialmente al di sopra della norma, almeno al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per oggi (giovedì 23 ottobre)

Giornata in generale nuvolosa o molto nuvolosa. Al mattino piogge sparse al Nord, regioni tirreniche e Sardegna Occidentale, con nevicate sulle Alpi al di sopra di 2000-2200 metri. Nel pomeriggio piogge, a tratti anche intense, su Lombardia, Levante Ligure, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Sardegna, con nuove nevicate sulle zone alpine, sempre a quote elevate. In serata piogge residue su Venezie, Campania, Calabria e Sicilia.

Temperature massime in crescita in Emilia, Romagna e gran parte del Centro-Sud e Isole; in lieve calo nel resto del Nord. Forti venti occidentali o meridionali su tutti i mari, in Sardegna e al Centro. Mari molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per venerdì 24 ottobre

Tempo in miglioramento in gran parte d’Italia, con residue piogge, per lo più al mattino, in Friuli Venezia Giulia e nel basso versante tirrenico; nel corso della giornata un po’ di nuvolosità anche nelle zone interne e tirreniche del Centro, nelle Isole e sulle Alpi di confine.

Temperature minime in calo al Centro-Nord; massime in rialzo in pianura al Nord, in calo altrove. Ventoso per forti venti nordoccidentali, Foehn al Nord-Ovest.

