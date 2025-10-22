FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Una perturbazione dopo l'altra sull'Italia: le previsioni meteo d...

Una perturbazione dopo l'altra sull'Italia: le previsioni meteo da mercoledì 22 ottobre

Il maltempo non molla la presa: mercoledì rischio di forti piogge e temporali al Centro-Sud, giovedì arriva una nuova intensa perturbazione.
Previsione22 Ottobre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione22 Ottobre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Prima di abbandonare l’Italia, mercoledì la perturbazione numero 4 di ottobre porterà ancora del maltempo al Centro-Sud e nelle Isole, soprattutto nelle regioni del versante tirrenico dove ci sarà il rischio di piogge e temporali localmente intensi.
Per giovedì poi è attesa un’altra e potente perturbazione (la numero 5 del mese), che causerà un nuovo diffuso peggioramento del tempo al Nord e in gran parte del Centro, con piogge e temporali anche forti, accompagnata da un deciso rinforzo dei venti. In base alle ultime proiezioni si profila poi un temporaneo e diffuso miglioramento del tempo nella giornata di venerdì, mentre la tendenza per il weekend rimane tutt’ora incerta, con il possibile arrivo di un’altra perturbazione tra la fine di sabato e la giornata di domenica.

Le previsioni meteo per mercoledì 22 ottobre

Parziali schiarite fino a metà giornata in Molise, Puglia, Basilicata e Sardegna; da nuvoloso a coperto nelle altre regioni, con piogge al mattino in Toscana, Romagna, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia occidentale.
Nel pomeriggio maltempo con piogge e rovesci più diffusi in Toscana, Umbria, Marche e temporali in Sardegna. Qualche pioggia anche in Valle d’Aosta, Romagna, regioni tirreniche e Sicilia; graduali schiarite in Piemonte, Ponente Ligure, verso sera anche in Lombardia e Sardegna. In serata rovesci e temporali insistono soprattutto in Toscana e Lazio. Temperature massime in lieve aumento al Centro-Sud e Sardegna. Ventoso per venti occidentali sui mari meridionali e attorno alle Isole.

Le previsioni meteo per giovedì 23 ottobre

Giovedì nuvole su tutta Italia, più compatte al Nord e al Centro; più spazi di sereno in Puglia, Calabria ionica e Sicilia. Al mattino piogge diffuse al Nord-Ovest, Triveneto e alta Toscana, con possibili temporali in Liguria e zone limitrofe della Toscana; piogge deboli e intermittenti su Lazio e Campania.
Nel pomeriggio forti piogge e temporali, con rischio di nubifragi, al Nord-Est, in Emilia, Toscana, Umbria, alto Lazio e nord della Sardegna.
Verso sera migliora al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e al Centro; piogge e temporali nel basso versante tirrenico e in Triveneto, con nevicate sulle Alpi: quota neve intorno a 2000 metri, in serata fino a 1700/1500 metri. Temperature in temporaneo rialzo al Centro-Sud. Forti venti occidentali o meridionali su tutti i mari, in Sardegna e al Centro. Mari molto mossi o agitati.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Forte maltempo: rischio di piogge intense e nubifragi, attenzione anche al vento. Le previsioni per giovedì 23 ottobre
    Previsione22 Ottobre 2025

    Forte maltempo: rischio di piogge intense e nubifragi, attenzione anche al vento. Le previsioni per giovedì 23 ottobre

    Un'intensa perturbazione investirà l'Italia domani: si conferma una fase di forte maltempo, con rischio di nubifragi e raffiche di burrasca.
  • Meteo, due perturbazioni sull'Italia tra oggi e domani: le zone a rischio maltempo da mercoledì 22 ottobre
    Previsione22 Ottobre 2025

    Meteo, due perturbazioni sull'Italia tra oggi e domani: le zone a rischio maltempo da mercoledì 22 ottobre

    Oggi gli ultimi effetti della perturbazione numero 4 di ottobre, che porterà piogge in molte regioni, e domani arriva la numero 5.
  • Meteo, tempo instabile anche domani: le zone a rischio pioggia mercoledì 22 ottobre
    Previsione21 Ottobre 2025

    Meteo, tempo instabile anche domani: le zone a rischio pioggia mercoledì 22 ottobre

    Due perturbazioni sull'Italia tra domani e giovedì 23 ottobre: porteranno piogge in molte regioni. Le previsioni meteo nei dettagli
  • Meteo, 21 ottobre a rischio maltempo: piogge e temporali in molte regioni
    Previsione21 Ottobre 2025

    Meteo, 21 ottobre a rischio maltempo: piogge e temporali in molte regioni

    Perturbazione in transito sull'Italia: porterà piogge e temporali localmente intensi, con rischio di situazioni critiche. Le previsioni meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, fine settimana a due facce: sabato tranquillo, nuove piogge domenica. La tendenza dal 25 ottobre
Tendenza22 Ottobre 2025
Meteo, fine settimana a due facce: sabato tranquillo, nuove piogge domenica. La tendenza dal 25 ottobre
Weekend diviso in due: sabato condizioni meteo stabili quasi ovunque, domenica si conferma una nuova perturbazione. La tendenza
Meteo: tempo in miglioramento venerdì 24 ottobre, poi nuove piogge
Tendenza21 Ottobre 2025
Meteo: tempo in miglioramento venerdì 24 ottobre, poi nuove piogge
Breve pausa dal maltempo, poi arriva una nuova perturbazione tra sabato e domenica. La tendenza meteo nei dettagli
Meteo, dal 24 ottobre caldo anomalo con picchi vicini ai 30 gradi
Tendenza20 Ottobre 2025
Meteo, dal 24 ottobre caldo anomalo con picchi vicini ai 30 gradi
Fase di tempo molto variabile nella seconda parte della settimana con una nuova perturbazione al Nord. Al Centro-sud clima estivo. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 22 Ottobre ore 13:20

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154