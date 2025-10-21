FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, 21 ottobre a rischio maltempo: piogge e temporali in molte regioni

Perturbazione in transito sull'Italia: porterà piogge e temporali localmente intensi, con rischio di situazioni critiche. Le previsioni meteo
Previsione21 Ottobre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
La perturbazione numero 4 di ottobre sta attraversando la nostra Penisola: martedì porterà maltempo su molte zone del Centro-Sud e, specialmente nella prima parte del giorno, anche su diverse aree del Nord-Est, mentre il Nord-Ovest verrà per lo più risparmiato da nuove piogge. Oltre che dal maltempo, la giornata sarà caratterizzata anche da un temporaneo e leggero calo termico che coinvolgerà gran parte del Centro-Sud. Mercoledì, con la perturbazione in fase di allontanamento, sono attese altre piogge, comunque meno diffuse e meno insistenti, sulle regioni centrali e meridionali.

Giovedì 23 ottobre un’altra perturbazione causerà un nuovo diffuso peggioramento del tempo al Nord e nelle regioni tirreniche, con piogge che localmente potrebbero risultare anche intense, mentre sui mari di ponente soffieranno venti intensi provenienti dai quadranti occidentali. La situazione meteo poi migliorerà rapidamente nella giornata di venerdì, quando anche questa seconda perturbazione abbandonerà l’Italia. Nonostante il maltempo, nei prossimi giorni le miti correnti miti occidentali al seguito delle perturbazioni favoriranno un rialzo delle temperature che, nella seconda parte della settimana, si porteranno oltre la norma in gran parte del Centro-Sud.

Le previsioni meteo per martedì 21 ottobre

Martedì cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso in gran parte d’Italia. Al mattino piogge sparse al Nord-Est e nelle regioni centrali, con possibili temporali tra bassa Toscana e Alto Lazio; nel pomeriggio altre piogge su Friuli, Venezia Giulia, Alto Lazio, gran parte del Centro, Campania, Calabria Tirrenica, interno della Sicilia e Sardegna Meridionale. In serata rovesci e temporali sparsi su gran parte del Sud; a carattere più isolato qualche pioggia anche su Valle d’Aosta, Venezia Giulia, Toscana, Lazio e Sardegna.
Temperature massime in lieve calo in gran parte del Centro-Sud, in rialzo al Nord-Ovest. Venti moderati, per lo più meridionali, su Alto Adriatico e mari del Centro-Sud. Mari in prevalenza  mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 22 ottobre

Mercoledì piogge sparse al Sud, soprattutto nelle prime ore della giornata e tra i settori tirrenici e la Puglia centro-meridionale. Altrove prevalenza di nubi con qualche schiarita tra Sardegna e regioni centrali. Nel resto del Centro-Nord le nuvole saranno associate a possibili precipitazioni a su Alpi occidentali, alto Adriatico, Sardegna occidentale e soprattutto sulla Liguria orientale con possibili rovesci o temporali tra levante ligure e l’alta Toscana.
Temperature per lo più in rialzo verso valori nella norma o leggermente sopra le medie; punte di 18-20 gradi al Nord, 21-24 nelle regioni peninsulari, intorno od oltre i 25 nelle Isole dove soffieranno venti occidentali anche moderati.

