Meteo, tempo instabile anche domani: le zone a rischio pioggia mercoledì 22 ottobre

Due perturbazioni sull'Italia tra domani e giovedì 23 ottobre: porteranno piogge in molte regioni. Le previsioni meteo nei dettagli
Previsione21 Ottobre 2025 - ore 12:22 - Redatto da Meteo.it
La perturbazione (la numero 4 di ottobre) in transito sul nostro Paese nelle prossime ore porterà ancora maltempo su molte zone del Centro-Sud, mentre al Nord il tempo andrà gradualmente migliorando. Domani (mercoledì 22 ottobre), prima di abbandonare definitivamente la nostra Penisola la perturbazione porterà altro maltempo al Centro-Sud, e in particolare sulle regioni del versante tirrenico.

Per giovedì poi è attesa un’altra perturbazione (la numero 5 del mese), che causerà un altro diffuso peggioramento del tempo al Nord e parte del Centro, con piogge che localmente potrebbero risultare anche intense, mentre sui mari di ponente soffieranno intensi venti provenienti dai quadranti occidentali.

Le previsioni meteo per mercoledì 22 ottobre

Domani nuvole praticamente su tutto il Paese: nel corso del giorno piogge sparse su Alpi, Levante ligure, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Calabria e Isole Maggiori. Temperature massime in rialzo in gran parte del Paese, anche leggermente al di sopra della norma soprattutto al Centro-Sud. Ventoso, per venti occidentali, sui mari del Sud e attorno alle Isole.

Le previsioni meteo per giovedì 23 ottobre

Giovedì nuvole su tutta Italia. Già dal mattino piogge sparse al Nord-Ovest, sulle Venezie e l’alta Toscana, in estensione nel pomeriggio anche al resto del Nord, Bassa Toscana, Umbria, Marche, zone interne del Lazio e Sardegna; neve sulle zone alpine oltre 2.000 metri. Temperature massime nuovamente in calo in gran parte del Nord, in crescita al Sud e nelle Isole.

